Trốn truy nã sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Ngày 14/6, đại tá Vũ Trường Giang, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang, cho biết đã bắt giữ Lê Thị Thu Hà (22 tuổi, trú tại huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) là người đang bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) truy nã.

Ngay trong ngày 14/6, Công an tỉnh Hà Giang bàn giao Lê Thị Thu Hà cho Công an TP Hà Nội để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, Lê Thị Thu Hà bị truy nã theo lệnh truy nã số 13 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy vì phạm tội môi giới mại dâm. Trước đó, do đang trong thời gian nuôi con nhỏ, Hà được cơ quan chức năng tạo điều kiện cho tại ngoại. Tuy nhiên trong thời gian tại ngoại, Hà gửi con nhỏ cho người nhà trông, vượt biên sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Trong đợt truy quét mới đây của công an Trung Quốc, Lê Thị Thu Hà bị bắt vì không có lý do cư trú hợp lệ, vượt biên trái phép. Ngày 13/6, cùng với 22 người khác (12 nam và 10 nữ), Hà được Công an và biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên, Hà Giang.

