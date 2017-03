Trốn truy nã, tiếp tục giết người

Đây là hung thủ đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại khu nhà trọ công nhân ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức làm một người chết.

Chiều 30-6-2013, hàng chục công nhân và sinh viên trong xóm trọ ở đường số 1, khu phố 2, phường Linh Xuân đang ở phòng trọ thì nghe tiếng chửi bới, la hét của một số người đàn ông. Mọi người đều chứng kiến cảnh một thanh niên bị đâm gục ngã trên lối đi vào phòng trọ; hung thủ là gã cao dong dỏng cầm con dao bỏ chạy bộ ra khỏi khu nhà trọ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, nhưng đến 12 giờ 30 phút ngày 3-7 thì chết.

Công an xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Thiện (SN 1986, ngụ xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại khu nhà trọ xảy ra vụ án mạng). Đến lúc này vụ án đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định kẻ gây án là Phạm Hải Sơn, ở trọ tại phường Linh Xuân. Công an phường Lộc Tiến, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết gia đình Sơn sống tại địa phương, đến năm 1995 thì gia đình đã chuyển đi. Công an phường Lộc Tiến còn cho biết vào hôm 15-12-2005 cơ quan này có nhận một lệnh truy nã của Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về việc Sơn liên quan đến một vụ án “cố ý gây thương tích”.

Biết công an truy lùng quá gắt gao, càng cố trốn chỉ thêm nặng tội, vào lúc 13 giờ ngày 4-7, Sơn lủi thủi đến Công an phường Linh Xuân đầu thú.

Sơn khai, khoảng 14 giờ ngày 30-6, Sơn và hai người bạn tổ chức nhậu tại phòng trọ ở phường Linh Xuân, Sơn lấy chiếc chiếu của anh Thiện trải dưới nền nhà để cùng bạn ngồi nhậu. Khi đi làm về, anh Thiện thấy chiếc chiếu hàng ngày sử dụng để ngủ bị Sơn làm dơ bẩn nên đòi lại. Thấy anh Thiện bực mình, Sơn tạ lỗi bằng cách mời anh Thiện uống một ly rượu. Anh Thiện về phòng trọ một lúc rồi quay lại gọi Sơn ra nhờ tí việc, Sơn không ra mà vẫn tiếp tục ngồi uống rượu. Bực tức vì thái độ của Sơn nên Thiện cự cãi rồi đá vào người Sơn. Trong người có hơi men, Sơn đã chụp con dao đuổi theo đâm Thiện tới tấp. Sau khi gây án, Sơn trốn khỏi khu nhà trọ cho đến khi ra đầu thú.

