Trốn truy nã trong vai trung tá quân y

Thanh là bị can truy nã và khi bị bắt, người này đang mặc bộ đồ trung tá quân y giả danh.

Năm 2014, Thanh lừa chạy xin việc làm cho một người ở huyện Kỳ Anh lấy 180 triệu đồng. Đầu năm 2015, Công an thị xã Kỳ Anh khởi tố bị can nhưng Thanh bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan này ra quyết định truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn, người phụ nữ này tiếp tục lừa đảo chạy việc trong vai trung tá quân y với biển tên Phạm Thanh Hiền.

Công an thị xã Kỳ Anh kêu gọi ai là nạn nhân của nữ trung tá dỏm này trình báo.

Cùng ngày, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết vừa bắt giữ bị can Nguyễn Văn Khởi (xã An Bình, huyện Long Hồ) trốn truy nã về tội trộm.

Trước đó, Khởi và đồng phạm trộm giàn xịt thuốc và môtơ điện của một người dân. Khi chở đi tiêu thụ, hai tên trộm gặp công an đang bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông liền vứt của ăn trộm bỏ chạy. Bạn của Khởi ra đầu thú còn anh ta bỏ trốn. Sau gần 10 ngày truy nã, Công an huyện Long Hồ đã bắt được Khởi.