Trốn truy nã trong vỏ bọc chủ trại gà

(PL)- Ngày 15-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ bị can truy nã Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông). Bị can Hoa bị Công an huyện Cư Jút truy nã đặc biệt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, trong các năm 2011, 2012, Hoa vay hơn 620 triệu đồng của nhiều người để kinh doanh nhưng mất khả năng chi trả. Sau khi vỡ nợ, Hoa đã xuống các tỉnh miền Đông Nam Bộ lẩn trốn dưới vỏ bọc của một chủ trang trại nuôi gà. Sau thời gian theo dấu, ngày 15-7, các trinh sát đã bắt bị can tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). MINH TÍN