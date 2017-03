Trong 2 giờ, 3 lần tấn công cảnh sát

Vào lúc 21 giờ ngày 6-10, trên tuyến ĐT 661 (thuộc thôn 6, xã Hương An, Quế Sơn) tổ tuần tra cảnh sát giao thông (CSGT) công an huyện Quế phát hiện xe máy BS 92H5-5144 do Nguyễn Thanh Minh điều khiển chở Nguyễn Văn Tú và một cô gái, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra ra hiệu dừng xe lại, nhưng Minh vẫn tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng vào 2 CSGT.

Nguyễn Văn Tú (trái) và Nguyễn Thanh Minh tại trại giam Công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Sau khi tông vào CSGT, Minh điều khiển xe chạy về hướng Hương An. Minh và Tú nghĩ cách “quậy” công an. Minh quay xe lại, chạy về hướng tổ tuần tra lúc nãy. Thiếu úy Nguyễn Tiến Phương thấy, ra hiệu cho Minh dừng xe lại. Minh tông thẳng xe vào, Tú ngồi sau xe cầm đoạn cây trên tay ném thẳng vào đội tuần tra, nhưng rất may không trúng ai. Cả ba xe chạy về hướng xã Hương An cũng với tốc độ rất cao, tổ tuần tra tiếp tục ra hiệu cho xe dừng lại. Nhưng cũng như lần trước, Minh điều khiển xe đâm thẳng vào tổ tuần tra, Tú cầm gạch ném thẳng vào 2 CSGT. Gạch bay vào trúng chân của ông Phan Ngọc Huấn (SN 1969, thôn 8, Hương An) đang đi gần đó, khiến ông Huấn phải đi cấp cứu tại bệnh viện Vĩnh Đức (huyện Duy Xuyên), may 21 mũi. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Thanh Minh và Nguyễn Văn Tú.

Theo Thúy Phương (NLĐO)