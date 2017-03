Trong 5 ngày, gọi gần 500 cuộc điện thoại phá 113

Sáng 31-7-2013, Phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố Cần Thơ mời làm việc, giáo dục đối với Lê Phạm Hướng Dương (SN 1992, ngụ khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) do có hành vi quấy rối Trung tâm Cảnh sát 113.



Từ ngày 26-7 đến ngày 30-7-2013, Dương đã dùng số thuê bao 01287026624 gọi đến số máy 113 của Trung tâm Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Cần Thơ gần 500 cuộc chỉ để báo tin giả, nói chuyện với lời lẽ thô tục và thách thức lực lượng Cảnh sát 113.



Dương khai nhận, ngoài thời gian ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, Dương dùng điện thoại di động để gọi chọc phá Cảnh sát 113. Ngoài thuê bao trên, Dương còn dùng vài sim khuyến mãi khác để gọi vào số máy 113, 114. Qua truy xét, xác minh bằng hệ thống định vị đã xác định chính xác người vi phạm. Đến 15 giờ, ngày 30-7, khi lực lượng Cảnh sát 113 đến nhà Dương thì phát hiện trên tay đối tượng này vẫn còn cầm điện thoại gọi vào số máy 113.



Hành vi của Lê Phạm Hướng Dương đã làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn và các hoạt động bình thường của Trung tâm Cảnh sát phản ứng nhanh. Phòng Cảnh sát trật tự đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lê Phạm Hướng Dương với số tiền 1.500.000 đồng.



Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát trật tự CATP đã mời làm việc 38 đối tượng quấy rối số máy 113. Trong đó, cảnh cáo 5 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính 33 đối tượng với số tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.



