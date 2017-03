Từ tình tiết bất thường này, công an quận Thanh Khê đã làm rõ hành vi làm nhục cháu bé 9 tuổi con chủ nhà của Quang, buộc y phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Thái Văn Quang

Trọng án bị phát giác từ chiếc quần ướt

Sáng ngày 30/6, như thường lệ chị Nguyễn Thị Vân (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) gửi cô con gái đang nghỉ học dịp hè sang dãy nhà trọ của mẹ chồng quản lý để đi lo công chuyện. Bất ngờ hôm nay chị quay về sớm, nhưng khi đón con lại thấy cô con gái Phan Thị Bảo (SN 2003) có nhiều biểu hiện lạ thường như: Lo sợ, định méc mẹ điều gì đó rồi lại không dám…

Cảm nhận có chuyện không hay với con, chị chưa về vội mà dừng xe gặng hỏi thì được con cho biết bị đau ở vùng kín, nhưng nhất định không nói nguyên do. Quan sát kỹ, người mẹ phát hiện chiếc quần con đang mặt bị ướt, lại có mùi rất khó chịu. Sinh nghi, người mẹ đưa thẳng cô bé đến công an phường để báo cáo về việc “khả năng con gái tôi bị hiếp dâm trong lúc tôi gửi cháu ở nhờ trong một dãy phòng trọ”.

Tiếp nhận thông tin, nhưng do vụ việc có tính chất phức tạp nên công an phường Thanh Khê Đông đã báo cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Thanh Khê phối hợp điều tra làm rõ sự việc. Ban đầu, theo tổ công tác, khu vực xảy ra vụ việc là nơi tập trung nhiều nhà dân cho thuê trọ, trong đó có cả người nhà của nạn nhân cũng làm dịch vụ này. Đặc biệt, người thuê ở tại dãy trọ của người nhà cô bé đều là nam giới, tập trung nhiều thành phần xã hội phức tạp nên quá trình sàng lọc đối tượng tình nghi không hề dễ dàng.

Trong khi đó, tiếp xúc với cháu bé, các điều tra viên cũng chưa nắm thêm được thông tin gì vì vào thời điểm trên cháu vẫn còn rất lo sợ, hỏi gì cũng không nói. Ngay lập tức nạn nhân được đưa đi giám định pháp y. Trong thời gian chờ kết quả, nhận thấy dấu hiệu bất thường của cháu bé để lại, các điều tra viên đã khẳng định khả năng vụ làm nhục cháu bé xảy ra là rất cao, sự việc cũng vừa mới xảy ra. Vì vậy, cảnh sát vẫn triển khai thu thập dấu vết, truy bắt nghi phạm.

Do khu vực nhà trọ có nhiều người nên qua công tác sàng lọc, các trinh sát đã mời gần 20 đối tượng đang có mặt tại khu trọ lên làm việc và loại dần, cuối cùng chỉ có một đối tượng nghi vấn là Thái Văn Quang (SN 1990, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Điều này cũng rất trùng hợp với thông tin do mẹ nạn nhân cung cấp trước đó.

Người mẹ cho biết trong thời gian chị đưa con gửi vào khu trọ, chỉ có đối tượng này ở phòng và lúc chị trở về, nghi vấn con mình bị hãm hại cũng chính là lúc Quang vừa đi ra ngoài. Thanh niên này là người thuê phòng trọ của người thân nạn nhân ở để đi phụ bán cà phê, kiếm thêm tiền trang trải cho việc học.

Lộ hành vi khi mua xà phòng về tắm!

Tiếp nhận thông tin là một chuyện, còn việc bắt đối tượng buộc phải có chứng cứ cụ thể nên các điều tra viên vẫn cẩn thận theo dõi, nắm bắt từng động thái của nghi phạm. Bất ngờ khi ấy, Quang lại lù lù trở về, trên tay cầm một bánh xà bông tắm vừa mua. Bất ngờ hơn nữa là khi thấy Quang, các bạn cùng phòng bỗng ồ lên: “Trời mát như ri mà thằng Quang chuẩn bị đi tắm kìa".

“Chúa ở bẩn” lại còn mua xà bông về kỳ cọ nữa chứ, chắc là có chuyện động trời rồi đây”. Những câu chọc quê vẫn là chuyện bình thường hàng ngày, song lần này lại khiến gã trai mới lớn đâm luống cuống, hốt hoảng. Nắm bắt ngay tình thế, các điều tra viên tiến lại mời Quang về trụ sở công an quận để làm rõ nghi vấn.

Để chắc chắn hơn, ở một hướng khác, các trinh sát đã tìm mọi cách nói chuyện, động viên cháu bé vượt qua cơn sốc để tìm hiểu sự thật. Mất rất nhiều thời gian, rồi cho bí mật nhận diện hung thủ, bé gái mới thú thật: “Cháu rất sợ vì chú ấy dọa là không được nói cho ai biết, nếu không chú ấy sẽ đánh”.

Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được cũng như đấu tranh với Thái Văn Quang qua nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng Quang mới khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi biết cha mẹ bé gái hay gửi con tại nhà người thân bên dãy trọ để đi làm, đến chiều tối mới đón về và cháu bé cũng thường vào phòng trọ của mình chơi nên lợi dụng lúc nạn nhân nằm ngủ một mình, Quang đã thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu rồi hù dọa khiến cháu sợ không dám nói cho ai biết.

Thực hiện xong thú tính và đoán được thời điểm này, mọi người trong phòng sẽ “lác đác” về nên Quang ra ngoài mua xà phòng về tắm nhằm che giấu mùi hôi trên người, tiện thể lau dọn chiếc giường nằm. Quang không ngờ, do thói quen ở bẩn, bị xem là kẻ “ki bo” mọi thứ chi tiêu, nay lại “hào phóng” đi mua xà phòng nên vô tình hành vi này đã tố cáo tội ác của hắn.

Về động cơ gây án, thủ phạm khai thêm tuy bé gái mới 9 tuổi nhưng nhìn cũng khá “phổng phao”, hơn nữa gia đình không ai chăm nom, theo dõi nên “làm bậy cũng không ai biết”. “Xui xẻo nhất là tự nhiên mẹ của bé gái lại về sớm khiến sự việc mới bại lộ”, Quang khai tại cơ quan điều tra.

Gã cũng khai nhận tuy đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé nhưng kế hoạch tội ác này gã đã “ấp ủ”, ý nghĩ sẽ “thử cô bé này” đã được Quang “canh me” từ rất lâu. Cơ hội đã đến khi sáng ngày 30/6, những thanh niên chung phòng với Quang có việc ra ngoài cùng lúc, “con mồi” lại chạy vào chơi và nằm ngủ ngay trên giường.

Theo thông tin điều tra từ phía cảnh sát, Quang là con thứ trong một gia đình thuần nông có 5 anh chị em ở vùng quê Quảng Nam. Tuy nghèo nhưng Quang vẫn được cho ăn học đàng hoàng, thực hiện ước mơ là sinh viên Trường Hải quan ở Nha Trang. Nhưng cuộc đời Quang bỗng rẽ ngang khi đang học năm 4 thì kinh tế gia đình sa sút, thanh niên này chọn cách bảo lưu kết quả học tập, về lại quê rồi ra Đà Nẵng phụ bán cà phê kiếm tiền để dành dụm đi học tiếp.

Cũng trong thời gian này, trong đầu cậu thanh niên bỗng xuất hiện những thước phim “đen” mà quán cà phê nơi Quang làm thuê hay mở khiến cậu tò mò. Thời gian rảnh rỗi, Quang còn ra tiệm internet để chơi điện tử, giết thời gian…. rồi lần theo những đường link có những cô gái hấp dẫn, nhấp nháy kích thích tính tò mò tuổi mới lớn.

“Có thể thấy chính những thước phim “đen”, những hình ảnh khiêu dâm trên mạng, cộng với sự quản lý con em khá lỏng lẻo từ phía gia đình nạn nhân đã vô tình thành tác nhân khiến Quang đem “áp dụng” với cô bé 9 tuổi, gây nên sự việc đau lòng trên”, Đại úy Lê Văn Dương, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Thanh Khê trải lòng sau vụ án.

Theo Vân Anh (Pháp luật Việt Nam)