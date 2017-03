Trọng án thảm sát cả gia đình liên tục diễn ra

Có vụ án cả gia đình đều tử vong, cũng có trường hợp còn sót lại một, hai người may mắn thoát chết nhưng nỗi ám ảnh về thảm kịch xảy ra cho gia đình mình không thể nguôi ngoai. Những vụ trọng án này khiến người ta bàng hoàng, đau xót thậm chí ám ảnh. Không chỉ vì mức độ dã man của kẻ thủ ác mà còn từ những hoàn cảnh, nguyên do dẫn đến án mạng khiến người ta rợn người. Có thể chỉ vì những lý do rất đơn giản nhưng hung thủ vẫn xuống tay đoạt mạng cả gia đình, bất chấp đó là người già hay trẻ nhỏ.

Từ trộm chó thành giết người

Vụ thảm án xảy ra đêm 20-1-2015 tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ khiến hai cha con ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và em Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) tử vong dưới nhiều nhát dao chí mạng gây chấn động cả vùng núi rừng Tây Nguyên. Ngoài hai nạn nhân tử vong, người ta còn phát hiện bà Phạm Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) và cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ ông Cường) bị thương nặng.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một con dao bấm, một áo khoác đen và một nón lưỡi trai đen. Hàng rào lưới B40 sau vườn nhà bị cắt thủng một lỗ.

Hung thủ nhanh chóng bị phát hiện và bắt giữ chỉ sau hai ngày tầm nã. Nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến 23 tuổi, hiện trú xã Biển Hồ, Pleiku. Tiến bị phát hiện vì đã quay lại hiện trường nghe ngóng tình hình, Tiến cũng có mặt theo dõi đám tang của hai cha con ông Cường.



Đám tang của hai cha con ông Cường gây sự chú ý cho rất nhiều người, ai nấy đều đau xót cho sự mất mát của gia đình ông

Qua khai thác lời khai, nguyên nhân Tiến ra tay tàn độc với cả nhà ông Cường chỉ vì bị ông Cường phát hiện đang lén lút vào nhà ông để trộm chó. Đêm đó, vì nghe tiếng chó sủa, ông Cường đã dậy bật đèn để kiểm tra và bắt gặp Tiến. Khi ông kéo Tiến vào nhà để tra hỏi thì bị Tiến rút dao đâm liên tiếp vào người. Vợ con ông nghe tiếng động lớn nên chạy ra ứng cứu cũng bị Tiến lao vào đâm, chém điên cuồng. Hai cha con ông Cường tử vong tại chỗ, bà Hồ và bà Mão trọng thương.

Hung thủNguyễn Văn Tiến

Hung thủ từng tham gia quân đội nhưng đã xuất ngũ, về làm tự do tại các địa phương. Bố Tiến là bộ đội xuất ngũ, mẹ Tiến là công nhân công ty 74, Binh đoàn 15.

Hung thủ ở sát vách

Kể lại buổi sáng kinh hoàng xảy ra với gia đình mình, chị Nguyễn Thị Thơm (30 tuổi, Hải Hậu, Nam Định), người có mẹ chồng và hai con nhỏ chết thảm trong tay người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo lời chị Thơ, khoảng 10 giờ sáng 11-4, bà Mai Thị Vóc (40 tuổi) là hàng xóm gần nhà, đồng thời là họ hàng với gia đình chị Thơm sang nhà hỏi con của mình là cháu Đỗ Văn Trưởng (7 tuổi) có chơi ở đây không. Chị Thơm vừa cất tiếng trả lời không có. Ngay lập tức, Vóc lao vào nhà, dùng một con dao dài khoảng 40-50 cm chém thẳng vào Thơm nhưng chị này tránh được.

Bà Vóc vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục lao vào nhà chém hai béĐỗ Thành Đạt (8 tuổi) và Đỗ Công Minh (3 tuổi). Chứng kiến cảnh con mình bị chém, chị Thơm la hét thất thanh. Anh Đỗ Văn Kiên, chồng chị Thơm và mẹ là bà Đỗ Thị Ngọc (52 tuổi) nghe tiếng kêu chạy ra cũng không thoát khỏi những lưỡi dao đầy sát khí của Vóc.

Vụ việc xảy ra chớp nhoáng trong vòng 10 phút đã phá tan một gia đình đang hạnh phúc, anh Kiên bị thương nặng, bà Ngọc và hai cháu Đạt, Minh tử vong tại chỗ. Hung thủ vẫn trong cơn điên cuồng và chỉ bị khống chế khi có nhiều người hàng xóm lao vào tước dao, bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, giữa hai gia đình không hề có mâu thuẫn trước đó, bà Vóc có nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh.

Cả gia đình chết bí ẩn bên bờ suối

Khoảng 15 giờ ngày 2-7, trong lúc đánh cá dọc con suối Tà Kén (bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An), ông Vi Văn Hoài hoảng sợ khi phát hiện 4 thi thể của những người trong gia đình anh Lô Văn Thọ (28 tuổi) tử vong với nhiều vết chém trên người.

Hiện trường nơi phát hiện các nạn nhân nằm cách bản Phồng 2 tiếng đi bộ, không có sóng điện thoại, cây cối rậm rạp. Thi thể anh Thọ được phát hiện nằm chết ngay dưới chân lán canh rẫy của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. Xác bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) được phát hiện cách con trai mình khoảng 100m trong khi chị Lê Thị Yến và đứa con 8 tháng tuổi (vợ và con anh Thọ) được phát hiện nằm giữa lòng suối Tà Kén, cách đó 50m.



Khu vực bờ suối phát hiện thi thể 4 người của nhà anh Thọ . Ảnh Anh Duy

Thượng tá Hoàng Trọng Năm - Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) nhấn mạnh đây là một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, trên thi thể của các nạn nhân có nhiều vết chém sâu.

Trong gia đình anh chỉ còn duy nhất ông Lô Văn Bình (70 tuổi, bố anh Thọ) thoát nạn. Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, thu nhập đều chỉ phụ thuộc vào diện tích nương rẫy nơi xảy ra vụ thảm án.

Qua quá trình điều tra. một phụ nữ tại địa phương khai đã phát hiện một nhóm người đàn ông lạ mặt tại bờ suối Tà Kén nhưng nhóm người này đã lẩn trốn vào rừng khi thấy bị phát hiện. Vụ án xảy ra nơi giáp ranh khu vực biên giới, đường đi lại khó khăn gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra. Hiện vẫn chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ.

Thảm sát trong đêm, 6 mạng người



Trụ sở công tychế biến gỗ Quốc Anh - nơi cả gia đình ông Mỹ bị sát hại.Ảnh Nguyễn Đức

Mới đây nhất, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 7-7, tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước) khiến 6 người trong một gia đình cùng bị giết chết với nhiều thương tích nghiêm trọng trên thân thể.

Tại hiện trường, 5 người bị chết trong nhà. Cách xa đó, ngoài hàng rào là xác một cháu bé khoảng 10 tuổi (chưa xác định là con hay cháu vợ chồng nạn nhân) bị chết trong tình trạng bị cắt cổ. Có khả năng trong lúc cháu chạy trốn đã bị tên giết người đuổi kịp giết chết. Các nạn nhân được xác định danh tính là vợ chồng anh Lê Anh Mỹ và chị Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (cùng ngoài 40 tuổi), em Dư Minh Vỹ (14 tuổi); em Lê Quốc Anh (15 tuổi); Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như (chưa xác định tuổi).

Trụ sở công ty Quốc Anh nằm ngay cạnh quốc lộ 13 với mật độ xe cộ qua lại khá đông đúc. Công ty nằm trên một diện tích rộng khoảng 1000 m2 và được cho là một gia đình giàu có có tiếng tại Bình Phước.

Theo ghi nhận, hiện trường có xáo trộn lớn nên nghi ngờ đây là một vụ cướp của giết người.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh Nguyễn Đức

Trao đổi với PVBáo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc công an tỉnh Bình Phước, cho biết: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an để khẩn trương làm công tác khám nghiệm và truy bắt hung thủ".

Đến trưa ngày hôm nay (7-7) cơ quan công an đã bắt giữ được một nghi can liên quan đến vụ án.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ thảm sát cả gia đình đã xảy ra, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả cộng đồng. Các gia đình nạn nhân đều bị sát hại ngay tại nhà riêng bằng thủ đoạn tàn nhẫn càng khiến người ta khiếp sợ. Tình hình tội phạm hiện nay ngày càng trở nên manh động, nguyên nhân ban đầu có thể chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng hậu quả cuối cùng lại rất thảm khốc. Ngoài việc nâng cao cảnh giác, từng gia đình phải tăng cường các biện pháp an ninh, gia cố hàng rào, cửa khóa để có thể phòng tránh kẻ gian.