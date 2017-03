Trọng án trong đêm ở huyện Mỹ Đức: Hung thủ là “con bạc”

Diễn biến tiếp theo, thanh niên này lại trèo tường vào trong nhà thì bị ông Hải kiên quyết đẩy đuổi ra ngoài. Tức giận vì chủ nhà không tôn trọng mình, Biển liền dùng dao giấu trong người đâm, rất may ông Hải tránh được cú đâm hiểm chỉ bị xây sát nhẹ ở phần bụng. Bà Lan trông thấy đối tượng dùng dao đâm chồng liền ra can ngăn không ngờ trong cơn cuồng nộ Biển đã dùng dao đâm trúng ngực người này. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng tổ chức đưa bà Lan đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương hiểm mất máu cấp khiến bà Lan tử vong trên đường đến bệnh viện. Trong quá trình xô xát, Biển cũng bị thương ở vùng đầu, những người xung quanh đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Qua điều tra truy xét, CAH Mỹ Đức đã làm rõ và bắt giữ hung thủ của vụ án ngay sau đó.

Ngày 16-10, CAH Mỹ Đức cho biết đã bắt khẩn cấp đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Danh Biển để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo Trần Quang (ANTĐ)