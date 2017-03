Trục xuất hai “phù thủy” rửa đôla ra khỏi Việt Nam

Theo VIỆT TƯỜNG (TTO)



Đại tá Trương Vinh Quang, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết hai đối tượng nêu trên còn bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 5 năm.Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, đêm 15-6 Công an Khánh Hòa phát hiện Karbar Patrich và Golokeh SamBass đang diễn trò biến hóa giấy đen thành đôla Mỹ nhằm lừa đảo hai phụ nữ ở Nha Trang chi 10.000 đôla cho hai “phù thủy” này biến hóa toàn bộ số giấy đen họ mang theo trong két sắt thành 1 triệu đôla. Hai “phù thủy” hứa hẹn sẽ trả lại 10.000 đôla và tặng thêm cho hai phụ nữ vài trăm ngàn đôla cùng với biệt thự, ôtô…Tuy nhiên, trò lừa của hai người này bị công an phát hiện ngăn chặn kịp thời.