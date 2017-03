Trục xuất nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Sau 3 ngày đột nhập và bắt giữ 59 người Trung Quốc hoạt động phi pháp tại thành phố Tuy Hòa, đến nay chuyên án “VT11-PY” đã kết thúc mà không có phát hiện gì mới.



Sáng 8/9, Công an Phú Yên đã tổ chức họp báo thông báo hình thức xử phạt hành vi vi phạm. Theo đó, mỗi thành viên nhóm bị phạt 20 triệu đồng, trục xuất về nước. Riêng hai người Việt Nam (trong đường dây bị bắt quả tang) sẽ giao cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.



Đại tá Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đã ra quyết định xử phạm vi phạm hành chính nhóm người này, tịch thu toàn bộ tang vật, tổ chức bàn giao cho nước liên quan xử lý và cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian 5 năm.







Tang vật thu giữ tại căn nhà nhóm tội phạm thuê đặt máy móc

lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Khoa Thy

Tang vật thu giữ tại căn nhà nhóm tội phạm thuê đặt máy móclừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Khoa Thy



Đại diện các đơn vị tham gia chuyên án nhận bằng khen

của Bộ công an sáng 8/9. Ảnh: Thiên Lý

Đại diện các đơn vị tham gia chuyên án nhận bằng khencủa Bộ công an sáng 8/9. Ảnh: Thiên Lý

Theo Thiên Lý ( VNE)



Theo đại tá Hóa, nhóm người này đã thuê đường truyền Internet liên lạc khắp thế giới tìm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu thu nhập bất chính, đe dọa khả năng sẽ bị cơ quan công an phong tỏa tài khoản, rồi dựng lên kịch bản khá hoàn chỉnh mở một tài khoản mới để lừa đảo chuyển tiền. Loại tội phạm này từng xảy ra ở Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, sau đó đến Việt Nam.Cầm đầu nhóm này là Dương Thượng Tấn (36 tuổi, trú ở Đào Viên, Đài Loan) từng có tiền sự về tội đánh bạc.Liên quan đến chuyên án, sáng nay Bộ Công an đã gửi thư khen và trao thưởng cho 8 đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an thành phố Tuy Hòa. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án “VT11 - PY".Các ông Lê Văn Xuyễn và Trần Hanh, Trưởng và Phó khu phố Liên Trì, Nguyễn Văn Phước, Tổ phó tổ Bảo vệ dân phố khu phố Liên Trì, và ông Trần Ngọc ở thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa cũng được tặng bằng khen.Sáng 5/9, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Tổng cục an ninh, Bộ Công an bắt quả tang nhóm người nước ngoài giả mạo doanh nhân tìm hiểu nuôi yến sào đang sử dụng thiết bị công nghệ cao thực hiện hành vi phạm pháp tại 4 địa điểm nhà nghỉ trên địa bàn Tuy Hòa. 62 người bị tạm giữ, trong đó có 59 người Trung Quốc.