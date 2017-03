‘Trùm’ 490 bánh heroin trong bình gas còn nhởn nhơ

VKSND Tối cao cũng vừa có cáo trạng truy tố Trần Đức Duy (trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và 22 người khác về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 1-2015, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Duy chở 94 bánh heroin trên ô tô tại khu vực Dốc Má (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 22 người khác. Công an xác định trước đó các bị can đã mua 1.415 bánh heroin từ Lào đưa về các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc.