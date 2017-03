'Trùm' bán xe gian trữ quân phục công an để... bán kiếm lời

(PLO)- Khi khám xét nhà nghi can trong đường dây chuyên làm giả giấy tờ xe gian để tiêu thụ, mua bán, công an phát hiện nhiều bộ quân phục an ninh cấp hàm thượng tá và nhiều vật dụng của ngành công an, bảo vệ dân phố.