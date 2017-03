“Trùm” buôn hơn 20 bánh heroin dùng vũ khí nóng chống trả cảnh sát

Đêm 19-8, “trùm” Quốc Khánh (54 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu đường dây ma túy, sai khiến đàn em Cù Minh Tuấn (29 tuổi, trú khối 7, phường Quang Trung, TP Vinh) mang 20 bánh heroin ra phía Bắc bàn giao cho một trùm khác.

Khi Tuấn mang ma túy đi trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì lực lượng Phòng PC47, công an tỉnh Nghệ An phá án, bắt quả tang. Công an thu giữ tang vật từ Tuấn gồm 20 bánh heroin (trọng lượng 7 kg) và một điện thoại di động cùng giấy tờ liên quan.

Từ lời khai của Tuấn, công an ập vào phòng khách sạn BeiJing (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) bắt “trùm” Khánh. Tuy nhiên Khánh đã sử dụng vũ khí nóng để chống trả nhằm chạy trốn. Công an kịp khống chế bắt giữ Khánh và thu giữ tang vật 300g ma túy đá và 297 triệu đồng, 3 xe ô tô là phương tiện vận chuyển ma túy.

Bước đầu, Khánh khai đã thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An rồi vận chuyển ra các tỉnh, thành phía Bắc bán kiềm tiền lời, làm giàu.