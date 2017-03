Trùm giang hồ Minh “đen” bị tóm

Cùng với Tuấn “chó”, Mười “thu”, Minh “đen” là một trùm giang hồ ở vùng giáp ranh TPHCM- Bình Dương – Đồng Nai.

Minh “đen” bị phát lệnh truy nã toàn quốc sau khi cùng đồng bọn truy sát anh Lê Vĩnh Sinh, Bùi Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Quyền, Lê Dũng, Mai Xuân Hiển (cùng ngụ TX.Dĩ An) vào ngày 27-10-2011, làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng. Nguyên nhân là do anh Sinh can ngăn Minh "đen" đánh vợ.

Một nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, không chỉ lập hội nhóm để lấy số má, Minh “đen” còn chuyên nghề hành hung, hù dọa các nhà xe chạy Bắc - Nam qua địa bàn Bình Dương – TPHCM để thu tiền.