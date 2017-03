Trùm lừa đảo bị dẫn độ từ Mỹ về bằng chuyến bay đặc biệt

Chiều 6-1, chuyến bay mang số hiệu N144-PK của hãng hàng không Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là chuyến bay đặc biệt bởi Bộ An ninh nội địa Mỹ đã thuê chiếc chuyên cơ này để dẫn độ Nguyễn Đức Dũng tức Dũng “thẹo” từ Mỹ về Việt Nam để bàn giao cho Cơ quan CSĐT của Bộ Công an Việt Nam.



Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Đức Dũng đã được đại diện Tổng Lãnh sự quán Mỹ cùng bảy sĩ quan áp tải chuyến bay của HSI đã bàn giao cho Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam.



Dũng và lệnh truy nã đỏ của công an.

Trước đó, giữa tháng 3-2011, thông tin Dũng “thẹo” - Nguyễn Đức Dũng, 36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chủ garage ô tô Hùng Dũng (20 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) trốn đi Mỹ làm rúng động giới buôn bán ô tô ở TP.HCM.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra tạm xác định Nguyễn Đức Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều cá nhân khoảng 2,5 triệu USD, gần 40 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác như xe hơi đắt tiền, đất đai và bất động sản khác.

Ngày 22-4-2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Đức Dũng, 41 tuổi, giám đốc Công ty Hùng Dũng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Dũng cùng vợ và hai con đã trốn ra nước ngoài nên ngày 11-5-2011, Interpol Việt Nam cũng đã đưa Nguyễn Đức Dũng vào diện truy nã đỏ số A-2845/5-2011 trên toàn cầu.

Sau khi Dũng “thẹo” bị Bộ An ninh nội địa Mỹ bắt tại Mỹ, lịch bàn giao Dũng “thẹo” được đại diện Bộ An ninh nội địa Mỹ thống nhất với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam là ngày 10-3-2015.

Sáng 9-3-2015, hai sĩ quan của HSI áp tải Dũng “thẹo” ra sân bay Ronald Reagan ở Washington D.C làm thủ tục cho hắn về Việt Nam trên chuyến bay của hãng All Nippon Airway NH.01 cất cánh lúc 12 giờ 20. Tại sân bay, khi Dũng “thẹo” biết mình bị áp giải về Việt Nam, hắn lồng lên như một con thú rồi la hét, đe dọa hành hung hành khách đang xếp hàng. Sau đó hắn giở chiêu “Chí Phèo” ăn vạ, khóc lóc vật vã.

Theo quy đinh của luật pháp Mỹ, vì bị trục xuất nên cơ quan thi hành pháp luật không thể còng tay hắn như tội phạm dẫn độ trên các chuyến bay thương mại. Trước thái độ hung hãn và “Chí Phèo” của Dũng “thẹo”, cơ trưởng chuyến NH1 quyết định từ chối cho hắn lên máy bay vì lý do an toàn hàng không. Dũng “thẹo” bị áp tải trở lại trại tạm giam. Sau đó Bộ An ninh nội địa Mỹ phải bố trí một chuyến bay riêng để dẫn độ tên tội phạm này trao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam. (Theo Công An Nhân Dân)