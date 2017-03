Trùm lưu manh đội lốt doanh nghiệp kinh doanh 41 ngành, nghề

Theo CQĐT, đối tượng có 2 tiền án và không ít tiền sự này cầm đầu nhóm tội phạm hình sự hoạt động phức tạp trên địa bàn các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng... Năm 2009, sau khi mãn hạn tù, Dũng đăng ký… thành lập Công ty CP và đầu tư phát triển Phú Thái. Tháng 7-2011, Dũng đổi tên thành Công ty CP đầu tư phát triển Quốc Dũng, hoạt động kinh doanh 41 ngành, nghề khác nhau. Tuy nhiên, mục đích chính thành lập công ty là để Dũng “Phương” tạo vỏ bọc pháp lý nhằm che giấu những hoạt động phạm pháp như thông đồng tổ chức trộm cắp than; thu mua gom trái phép than và dầu thải từ các nguồn…



Để thuận lợi cho công việc, Dũng đã tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, bí mật “thửa”, mua nhiều hung khí như dao, kiếm, súng bắn đạn ghém... nhằm giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn hoặc đe dọa ép đối tác phải tuân theo hoạt động phi pháp.



Từ năm 2009, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm do Dũng “Phương” cầm đầu. Gần 30 vụ việc với hơn 80 đối tượng đã bị triệu tập, điều tra, nhưng chân tướng của Dũng “Phương” vẫn chưa lộ diện, bởi y rất tinh quái, luôn đứng sau chỉ đạo đàn em thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Những tưởng tội lỗi có thể dễ dàng bị che đậy, Dũng “Phương” ráo riết kiếm tiền bằng các “trò bẩn”.



Bắt đầu từ tháng 6-2012, lợi dụng việc được phép đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý đền Vạ Giếng và trông coi, bảo vệ Hang Quan, thuộc địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, Dũng “Phương” đã xây dựng trái phép một số công trình, mua thêm đất rừng để lấn chiếm đất đai, thành lập “lãnh địa” riêng. Đồng thời, y đầu tư mua sắm 3 xuồng máy để phục vụ cho các hoạt động trên tuyến biển.



Tại khu vực này, Dũng còn cùng đồng bọn thực hiện nhiều hành vi coi thường pháp luật và dư luận, như tổ chức bắn pháo hoa trái phép; thường xuyên tụ tập nhiều đối tượng hình sự, tổ chức sử dụng các loại chất kích thích và gây mất ANTT...



Sau khi đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Trần Quốc Dũng và đồng bọn có hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt giữ Trần Quốc Dũng và các đối tượng liên quan. 20h ngày 19-6, lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Trần Quốc Dũng trong khi y đang lẩn trốn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.



Trao đổi với PV chiều 21-6, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Trần Quốc Dũng đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh. CQĐT đề nghị mọi công dân nếu có thông tin, tài liệu phản ánh về những hành vi vi phạm pháp luật của Trần Quốc Dũng và đồng bọn, tiếp tục thông tin, cung cấp kịp thời để phục vụ yêu cầu điều tra mở rộng, góp phần xử lý triệt để, nghiêm khắc đối với nhóm tội phạm này.





Theo H.Q (ANTĐ)