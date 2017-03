Trùm ma tuý người Hàn Quốc bị bắt ở Việt Nam

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lee Tae Hee (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Lee Tae Hee

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thông qua các mối quan hệ xã hội, Lee có quen biết với chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, trú tại Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội). Biết chị H. có nhu cầu mua bán điện thoại di động cũ, ngày 25/8/2014, Lee liên lạc với chị H. thông báo đã có khách muốn mua điện thoại.

Chị H. đã mang 2 điện thoại gồm một chiếc Samsung Galaxy S4 màu xanh và một chiếc Samsung Note2 màu ghi xám đến quán bi-a ở khu đô thị Trung Yên (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để Lee xem và thống nhất giá bán hai chiếc điện thoại trên là 10 triệu đồng.

Lee bảo chị H. ngồi chờ và mang điện thoại lên trên tầng cho người mua là một người Hàn Quốc xem, hẹn khoảng 10 phút sẽ mang tiền xuống trả cho chị H.. Đợi khoảng 30 phút không thấy Lee quay lại, chị H. đi lên tầng trên tìm nhưng không thấy bạn hàng đâu nữa. Về phần Lee, sau khi cầm 2 điện thoại của chị H. lên tầng trên, Lee lập tức chuồn khỏi quán bi-a từ cửa sau. Lee ra vỉa hè phố Trung Kính bán chiếc Samsung Note 2 được 3.500.000 đồng. Còn chiếc Samsung S4 Lee bán tại vỉa hè đường Trần Duy Hưng được 4.800.000 đồng.

Ngày 28/8, sau khi tìm nhiều nơi không thấy Lee, cũng không liên lạc qua điện thoại được, chị H. đã đến Công an phường Trung Hòa trình báo sự việc. Ngày 12/9, chị H. bất ngờ gặp lại Lee tại quán bi-a hôm trước. Chị H. đã khéo léo đưa Lee đến công an phường Trung Hòa để giải quyết. Đồng thời thông tin này cũng được báo lên cho Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10 - PC45 Công an TP Hà Nội).

Tiếp nhận xử lý vụ việc, các trinh sát Đội 10 phát hiện Lee có nhiều dấu hiệu không bình thường. Lee chỉ khai rằng từng bị xử phạt vì hành vi kết hôn trái phép.

Một trinh sát phát hiện Lee có một số đặc điểm khá giống với đối tượng truy nã quốc tế mà anh đã từng để mắt tới. Rà lại hồ sơ, cảnh sát phát hiện Lee đúng là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt của Cảnh sát Hàn Quốc về hành vi buôn bán ma túy. Từ đây, bộ mặt thật của Lee bi lật tẩy.

Lee sang Việt Nam từ năm 2009 với lý do là đi du lịch song thực tế là tìm nguồn hàng "đá" để tuồn sang Hàn Quốc bán kiếm lời. Lee Tae Hee cùng với Kim W. H. (SN 1983) và một đối tượng tên là Jeon đã lập kế hoạch mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Các đối tượng chủ yếu bán hàng qua mạng internet. Khi có khách, chúng sẽ liên lạc bằng điện thoại và thống nhất giá cả, phương thức giao nhận, số tài khoản ngân hàng giao dịch…

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ chuyển ma túy bằng cách giấu trong các sản phẩm như quần áo, đồ điện tử… và gửi theo đường chuyển phát nhanh. Bằng thủ đoạn này các đối tượng đã mua bán vận chuyển trái phép ma túy 18 lần từ Việt Nam sang Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10/2011 đến tháng 1/2012.

Tháng 10-2012, Cơ quan phòng chống ma túy Hàn Quốc phát hiện ra đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp của Lee và Kim nên đã phát lệnh truy nã đặc biệt hai đối tượng này. Ngay lập tức, bọn chúng chuồn sang Việt Nam, ẩn mình dưới những vỏ bọc khác nhau nhằm trốn tránh pháp luật.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm đồng phạm của Lee để xử lý.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)