Trùm sòng bạc dành cho quý bà ra đầu thú

Thông tin từ Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng cho biết ngày 27-11, Đội 6, PC45 đã vận động Trần Đức Thông (tức Thông “vổ”), sinh năm 1966, ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, ra đầu thú theo Quyết định truy nã số 04 (ngày 1-6-2016) của Cơ quan CSĐT Công an TP về tội tổ chức đánh bạc.

Trước đó, chiều 21-12-2015, PC45 Công an TP phối hợp với Công an huyện An Dương đã tổ chức tập kích sòng bạc tại khu đất phía sau ngôi biệt thự của vợ chồng Thông “vổ”, ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản.

Tại đây, lực lượng công an bắt giữ 50 con bạc, thu một bộ bát đĩa, bốn quân vị, các loại bảng vị, ba xe ô tô, 11 xe máy, trên 400 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định Thông là đối tượng cầm đầu sới bạc trên với những thủ đoạn tinh vi. Sới bạc này chuyên phục vụ các quý bà có tiền ở Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,...



Xe biển xanh chuyên chở các quý bà đi đánh bạc ở khu biệt thự của Thông "vổ"

Trước sự gắt gao của công an, những người phụ nữ đã nghĩ ra cách đối phó công an và gia đình hoàn hảo đến mức, khi mọi chuyện sáng tỏ mà tất cả mọi người vẫn không tin đó là sự thật.

Các quý bà chọn địa điểm là một biệt thự rộng rãi, không có gì là biệt lập của Trần Đức Thông. Các đối tượng thỏa thuận với nhau, không tự đi phương tiện riêng đến sới bạc. Mọi thứ được phục vụ khép kín trong khu nhà nên không có sự ồn ào khiến chòm xóm xung quanh nghi vấn.

Khi trinh sát của PC45 xác định được có sới bạc lớn ở xã Đại Bản thì đã rất khó khăn xác định địa điểm.

Theo báo cáo, có thể sới bạc sẽ ở một nơi hoang vắng như cánh đồng hoặc một biệt thự. Sau khi khoanh vùng khu vực, các chiến sĩ điều tra theo hướng trên thì phát hiện những hoạt động bất thường của chiếc xe biển xanh 16 chỗ ở nhà Trần Đức Thông.

PC45 lên phương án phá án. Kế hoạch lập ra là tổ chức một đám cưới giả ngay gần nhà Trần Đức Thông để các chiến sĩ công an dễ dàng tiếp cận khu vực và tính toán phương án hành động.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, PC45 đã khởi tố 27 bị can trong số các con bạc bị bắt giữ nêu trên. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 29-8, TAND TP đã tuyên phạt 27 bị cáo này với tổng mức án gần 60 năm tù. Riêng Thông và một số đối tượng khác lợi dụng thông thuộc địa hình đã nhanh chân tẩu thoát, bị Cơ quan CSĐT Công an TP truy nã.

Cùng ngày 27-11, đối tượng bị truy nã trong vụ đánh bạc trên là Lê Quang Dũng, SN 1974, cùng trú tại xã Đại Bản với Thông “vổ” cũng ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT đang hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.