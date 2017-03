Trùm trộm cắp sa lưới

Đối tượng Ngọc

Từ trung tuần tháng 9, công an phường Trương Định nắm được hiện tượng những người đi chợ sớm ở khu vực chợ Mơ - phố Bạch Mai, hay bị kẻ gian lấy trộm tiền, ví. Không chỉ người đi bộ, mà cả chị em phụ nữ đi xe máy, để ví tiền trong cốp xe cũng bị kẻ gian cậy cốp lấy mất. Nguồn tin trinh sát cho thấy, một trong những đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp ở khu vực trên là Ngọc “bưởng”.

Nhân thân của Ngọc “bưởng” khá “lẫy lừng”. Năm 1985, Ngọc bị công an phường Bạch Mai bắt đi tập trung cải tạo; năm 1992, Ngọc bị TAND TP Hà Nội xử 24 tháng tù tội trộm cắp tài sản; năm 1995, bị công an phường Trương Định xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Đến năm 2002, Bùi Bích Ngọc lĩnh án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Có lẽ chính vì sự bất hảo của Ngọc “bưởng” mà không có nhân chứng nào dám đứng ra tố cáo cô ta. Chuyên án trinh sát bắt Ngọc “bưởng” được công an phường Trương Định xác lập, và đề xuất Đội Điều tra hình sự công an quận Hai Bà Trưng vào cuộc.

Khoảng 5h ngày 6-10, lực lượng công an phát hiện Ngọc “bưởng” đi “xe ôm” đến khu vực đầu ngõ 459 Bạch Mai, nơi có dãy chợ tạm hoạt động. Tại đây, cô ta thì thụt với một đối tượng nam giới, rồi hai đối tượng sóng đôi đi lòng vòng quanh chợ. Sau hơn nửa tiếng loanh quanh, vòng vèo, Ngọc tìm cách tiếp cận một phụ nữ đang dừng xe máy mua hoa trước cửa số nhà 459 Bạch Mai. Lợi dụng sơ hở của người phụ nữ, Ngọc đã dùng tay trái cậy yên xe lên, tay phải thò vào trong móc chiếc ví. Trộm được chiếc ví, Ngọc lục lấy được 300.000 đồng rồi vứt ví xuống gốc cây.

Chừng 1 tiếng sau đó, Ngọc phát hiện và tìm cách sán lại gần một cô gái trẻ có treo ví trên móc giữa xe máy, đang mải chọn mua hoa trước cửa nhà 449 Bạch Mai. Ngay khi đối tượng lấy chiếc ví của cô gái, tổ công tác công an phường Trương Định phục kích gần đó, ập đến bắt quả tang; thu giữ trong tay Ngọc chiếc ví da bên trong có 3,1 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân mang tên Bùi Thuỳ Linh, 1 đăng ký xe máy mang tên Mai Anh Tuấn. Lợi dụng lúc hỗn độn, đối tượng nam giới đồng phạm của Ngọc “bưởng” đã trốn được. Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải đối tượng về trụ sở công an phường Trương Định để giải quyết.

Tại cơ quan công an, Bùi Bích Ngọc đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 9-10, công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Bùi Bích Ngọc về hành vi trộm cắp tài sản; khẩn trương xác minh, truy bắt đồng phạm của cô ả để xử lý trước pháp luật.

Theo Hà Minh (ANTĐ)