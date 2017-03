Trùm xã hội đen đi xe Camry bị bắt

Theo Nguyệt Triều - Xuân Thuỳ (VNE)



Theo điều tra, Trần Văn Tiến (36 tuổi) là chủ tiệm Internet Tân Tiến trong khu Đại học Quốc gia (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) có lấy mạng cá độ bóng đá của Sáu "Thế" để tổ chức đánh bạc.Do mâu thuẫn thanh toán tiền cá độ, anh Tiến bị hắn sai đàn em dọa đánh, đốt tiệm. Khiếp sợ, anh Tiến bỏ tiệm chạy sang quận Gò Vấp (TP HCM) lẩn trốn. Đầu tháng 8, Sáu "Thế" lái xe Camry dẫn theo gần chục đàn em đi xe taxi đi bắt anh Tiến đưa về quán Mạc Cây Đào (thị xã Dĩ An) để "hỏi tội".Bọn chúng bị đánh đập nạn nhân, buộc gọi điện cho gia đình đem tiền đến chuộc.Công an thị xã Dĩ An đã vây bắt nhóm đang giam lỏng anh Tiến để chờ lấy tiền chuộc.Khám nơi ở của Sáu "Thế", công an thu súng bắn điện có 13 viên đạn, 2 viên đạn súng K54, mã tấu, kiếm Nhật, nhiều biên nhận vay nợ... cùng 2 xe Camry.