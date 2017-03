Trưng cầu giám định thương tật nạn nhân

Nghe tiếng khua khoắng đồ đạc, tưởng là do con mèo, ông Cao vén mùng chui ra đuổi thì bị Linh dùng khúc gỗ đánh một cái vào đầu gây choáng váng, chảy máu rồi chạy mất dạng. Sau khi vụ việc xảy ra, công an lúng túng vì chưa xác định được ngày sinh của Linh, đồng thời còn băn khoăn về tội danh trong vụ việc là trộm, cướp tài sản hay cố ý gây thương tích.

Vừa qua, Công an huyện Chợ Gạo đã xác định được Linh sinh ngày 12-11-1992, tính đến khi phạm tội Linh chưa đủ 16 tuổi, chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trộm. Ngoài ra, Linh cũng không phạm tội cướp vì Linh hành hung chủ nhà chỉ nhằm mục đích tẩu thoát khi chưa lấy được tài sản. Sau đó, liên ngành công an, VKSND, TAND huyện đã họp và thống nhất sau khi giám định, nếu ông Cao có thương tật 11% trở lên thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố Linh về tội cố ý gây thương tích. Vì thế công an huyện vừa trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật đối với ông Cao để có hướng xử lý Linh.