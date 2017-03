Trung Quốc bàn giao thi hài bà Hà Linh

Ngày 31-1, ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, cho biết thi hài của bà Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

“Thi hài của bà Linh đã được bàn giao cho gia đình từ ngày 30-1 nhưng đến ngày 4-2 mới có chuyến bay về TP.HCM nên gia đình phải chờ thêm” - luật sư Trương Quang Quý, tư vấn pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh, cho biết thêm.

Thi thể bà Linh đã được tẩn liệm trong hòm kẽm tại Trung Quốc (TQ) nên sẽ không tiến hành các nghi thức tẩn liệm tại nhà riêng.

Theo người thân của bà Linh, sau khi về đến Tân Sơn Nhất, thi hài bà Linh sẽ được đưa về nhà riêng tại TP Đà Lạt bằng xe y tế và sẽ đưa đi an táng ngày 6-2.

Công an TQ đã hai lần gia hạn, giữ thi hài bà Linh hơn bốn tháng kể từ ngày xảy ra vụ án nhưng vẫn chưa thông tin chính thức nào cho gia đình nguyên nhân cũng như hung thủ gây ra cái chết cho bà.



Bà Hà Linh. Ảnh: INTERNET

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 19-9-2015, bà Linh (45 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng) sang TQ để ký hợp đồng với đối tác tiêu thụ trà do công ty bà sản xuất. Ngay sau khi đến TQ, bà bị mất tích.

Đến ngày 23-9-2015, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã có công điện khẩn thông báo với Công ty Hà Linh rằng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Châu tìm thấy bà Hà Linh tại thôn Cửu Giang Thùy, thị trấn Thường Bình, TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, TQ. “Bà được bạn hàng buôn bán mời uống nước sau đó hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản, hộ chiếu. Sau đó bà Linh được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên không qua khỏi, tử vong vào sáng sớm 22-9” - công điện nêu.

Theo chẩn đoán y tế, bà bị tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng 12 do ngoại lực tác động…

Cơ quan chức năng TQ ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, xác định bà bị tử vong vì một loại thuốc ngủ có tên khoa học là Zolpidem. Đồng thời, trên cơ thể bà Hà Linh còn có một vết đâm ở bụng do vật nhọn gây nên.

Công an TQ hiện đã xác định được hai nghi can là thủ phạm sát hại bà Hà Linh. Cả hai đối tượng đều là người Đài Loan và theo xác định đã rời khỏi đại lục. Công an TQ đã phối hợp với cảnh sát các nước liên quan, trong đó có cảnh sát Việt Nam tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Bà Linh đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến trà ô long cao cấp với tổng vốn hơn 35 tỉ đồng, sở hữu khoảng 200 ha trà ô long. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến trà ô long lớn nhất trên địa bàn Lâm Đồng, xây dựng thương hiệu có tiếng trong và ngoài nước.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu trà ô long cao cấp, bà Linh còn kinh doanh cà phê và spa làm đẹp cho phụ nữ.