Trung tá công an về hưu bị bắt quả tang đánh bạc

Ngày 4-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An đang làm rõ vụ ông Đoàn Văn Tấn, nguyên Trung tá Phòng Hậu Cần-Kỹ Thuật, Công an tỉnh Long An, tổ chức đánh bạc tại một quán cà phê ở phường 5, TP Tân An.



Quán cà phê Tấn Dung nơi ông Tấn sát phạt cùng các con bạc



Trước đó, chiều 2-5, ông Tấn bị lực lượng trinh sát bắt quả tang khi đang sát phạt cùng ba con bạc khác tại quán cà phê Tấn Dung do gia đình ông Tấn làm chủ. Tang vật thu giữ gồm năm xe mô tô và tiền đánh bạc.



“Ông Tấn mới đây đã có quyết định nghỉ hưu. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, định lượng để có quyết định xử phạt hành chính hay xử lý hình sự” -nguồn tin này cho biết.