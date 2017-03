Trùng tu di tích: Thiếu hiểu biết + Nhiệt tình = Hủy hoại

Hôm qua (17-4), UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Tại đây, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (VH-GD-TN-TN&NĐ) đã công bố bản báo cáo giám sát tình hình thực hiện luật này. Theo đó, cả nước có hơn 5.300 di tích cấp tỉnh, hơn 3.000 di tích cấp quốc gia và năm danh thắng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới.

Bán cả bảo tàng

Báo cáo giám sát chỉ rõ: Tình trạng lấn chiếm di tích diễn ra ở hầu khắp các địa phương. Chẳng hạn, số lượng di tích ở Hà Nội bị lấn chiếm là trên 300, TP.HCM thì có tới 1/3 số lượng di tích bị lấn chiếm. Tình trạng trộm cắp cổ vật cũng ở mức báo động: Tỉnh Hà Tây (cũ) từ năm 2000 đến 2004 đã để mất 298 cổ vật tại 40 di tích. Tại Phú Thọ, chỉ từ tháng 5 đến tháng 9-2005 đã mất 33 cổ vật tại bốn di tích. “Tình trạng mất cắp, chảy máu, trục vớt trái phép cổ vật có chiều hướng gia tăng trong khi công tác truy tìm kẻ gian, thu hồi và xử lý chưa được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc” - báo cáo cho hay.

Kết quả giám sát còn cho thấy: Cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa của trung ương chưa thật sát sao trong việc thanh tra, kiểm tra, kịp thời can thiệp đối với các vi phạm trong quản lý di sản văn hóa tại địa phương. Nhiều di tích bị vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ đến khi báo chí lên tiếng, cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa mới vào cuộc (ví dụ: đồi Vọng Cảnh ở Thừa Thiên-Huế, đền Độc Cưới ở Thanh Hóa, làng Cả ở Phú Thọ...). Thậm chí tỉnh Hà Tây (cũ) bán bảo tàng tỉnh cho doanh nghiệp, xếp toàn bộ hiện vật bảo tàng vào nhà làm việc của trung tâm thể thao tỉnh, không đảm bảo điều kiện bảo quản mà cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa vẫn không lên tiếng, cho đó là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương!

Nhiều di tích bị “hành hạ”

Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thừa nhận nhiều di tích bị tu sửa sai quy cách do buông lỏng quản lý và do sự thiếu hiểu biết của chính quyền địa phương, nhân dân, các vị trụ trì đền chùa và cả đơn vị thi công. Do muốn di tích bền vững (muốn thay đổi toàn bộ cho bền chắc nên phản đối áp dụng các biện pháp nối, vá, gắn chắp...), muốn di tích “xứng tầm” hoặc vì chạy theo lợi nhuận mà nhiều trường hợp đã làm mới di tích. “Có nhiều nơi khi trùng tu, tôn tạo tuy người ta không vụ lợi nhưng sự thiếu hiểu biết cộng với nhiệt tình một cách thái quá đã khiến công trình văn hóa bị hủy hoại” - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển nói thêm.

Giám sát của Ủy ban VH-GD-TN-TN&NĐ cũng cho thấy phần lớn các dự án, công trình cận kề khu vực bảo vệ di tích được quy hoạch, thiết kế và thực hiện mà không có sự tham khảo ý kiến Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản văn hóa. Nhiều công trình phá hỏng cảnh quan di tích, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến di tích nhưng không bị xử lý đúng mức, tạo tiền lệ xấu cho các công trình khác.

Cho công khai làm cổ vật giả?

Một trong những nội dung còn nhiều băn khoăn chính là quy định “Nhà nước bảo hộ việc mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đã được đăng ký hoặc có nguồn gốc hợp pháp chưa đăng ký”. Tuy nhiên, theo GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TN-TN&NĐ, thì “chiếu theo đúng các quy định hiện hành thì hầu hết di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong các bộ sưu tập tư nhân hiện nay không có nguồn gốc hợp pháp và khó có thể giao dịch trên thực tế. Hầu như không có nhà sưu tập cổ vật nào chỉ lưu giữ di vật, cổ vật do cha ông để lại mà thường sưu tập, bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau”. Vì vậy, Ủy ban VH-GD-TN-TN&NĐ đề nghị cần quy định cụ thể việc xác định nguồn gốc di vật, cổ vật, bảo vật.

Một thực tế khác cũng đáng quan tâm, theo ông Thi là “đã hình thành một số trung tâm làm giả cổ vật với trình độ khá tinh vi. Nhiều đồ giả cổ đã trà trộn vào thị trường cổ vật, thậm chí lọt vào cả bảo tàng nhà nước”. Vì lẽ đó, dự luật đưa ra quy định cấm sản xuất và buôn bán cổ vật giả.

Tuy nhiên, không ủng hộ quy định này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên nói: “Trong kinh tế thị trường, có nên cấm hay không? Người ta sản xuất một đồ giống với đồ cổ nhưng ghi xuất xứ hàng hóa rõ ràng thì tại sao lại không được phép? Tôi cho rằng không nên cấm mà chỉ nên đòi hỏi công khai, minh bạch”.