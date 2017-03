Trung tướng Phan Văn Vĩnh: "Bầu Kiên và ông Hải liên quan hai vụ án khác nhau"

Vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về một số vụ án lớn lực lượng Cảnh sát đã khám phá trong đợt cao điểm này.





Trung tướng Phan Văn Vĩnh đang trả lời phỏng vấn





* Phóng viên: Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mà lực lượng Cảnh sát nhân dân thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an đã và đang thu được những kết quả quan trọng. Xin Trung tướng cho bạn đọc biết những kết quả nổi bật của đợt cao điểm này?



- Trung tướng Phan Văn Vĩnh: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát nhân dân toàn quốc đang triển khai 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đối tượng tập trung đấu tranh trong đợt cao điểm này là những loại tội phạm đang nổi lên bức xúc như: tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn...



Qua tháng đầu thực hiện đã thu được những kết quả rất tích cực, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự 1,91% so với thời gian trước cao điểm, số vụ án kinh tế, tham nhũng phát hiện được nhiều hơn 1,33%, các vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện nhiều hơn 4,42%, án ma túy phát hiện nhiều hơn cả về số vụ, số đối tượng và số ma túy... Nhìn chung, chúng ta đã kiềm chế được tình hình tội phạm, khẩn trương điều tra khám phá các vụ án nghiêm trọng xảy ra, triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm, đường dây tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.



* Xin đồng chí cho biết rõ hơn về kết quả trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm hình sự?



- Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm hình sự, toàn lực lượng đã điều tra, khám phá trên 3.200 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý gần 6.200 đối tượng; triệt phá 286 băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, triệt phá 897 vụ cờ bạc, 78 vụ mại dâm; bắt 916 đối tượng truy nã, trong đó có 189 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm...



Đặc biệt, các vụ trọng án xảy ra trong đợt cao điểm đều được tập trung lực lượng điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất. Có thể kể đến như: vụ đặt chất nổ gây nổ tại cổng nhà đồng chí Giám đốc Công an Khánh Hòa; vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại Long Biên, Hà Nội; vụ giết người tại Hà Nam, Thanh Hóa; điều tra, giải cứu thành công cháu bé 7 tuổi bị bắt cóc ở Quảng Trị... Nhiều băng nhóm, đường dây phạm tội lớn đã bị triệt phá, điển hình như triệt phá vụ các đối tượng sử dụng công nghệ tổ chức đánh bạc trực tuyến ở nhiều tỉnh, thành với các sòng bạc ở Campuchia mà lực lượng Cảnh sát mới khám phá hôm 24/8 vừa qua.



* Trên lĩnh vực phòng, chống ma túy, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát đã phá nhiều chuyên án lớn. Xin Trung tướng cho biết một số chiến công cụ thể?



- Có thể nói, mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy luôn là mặt trận cam go, quyết liệt nhất. Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong tháng cao điểm, toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ gần 1.200 vụ phạm tội về ma túy với 1.800 đối tượng, thu giữ trên 70 kg heroin, gần 7 kg và trên 45 nghìn viên ma túy tổng hợp, trên 18 kg thuốc phiện và nhiều vật chứng liên quan...



Nét nổi bật trong đợt cao điểm, đó là liên tiếp triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, điển hình như vụ thu 89 bánh heroin, 33,8 nghìn viên và 1 kg ma túy tổng hợp “dạng đá”, 1 khẩu súng, 6 viên đạn ở Quảng Ninh, từ đó mở rộng điều tra làm rõ đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng lên đến gần 700 bánh heroin và hàng chục kg ma túy tổng hợp; vụ thu 70 bánh heroin ở Nghệ An; vụ thu 60 bánh heroin, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp ở Hòa Bình; vụ thu 62 bánh heroin ở Bắc Giang; vụ thu 42 bánh heroin ở Sơn La... Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá tình hình tội phạm ma túy vẫn rất phức tạp, cần tập trung đẩy mạnh đấu tranh hơn nữa.



* Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn là vấn đề rất khó khăn, nan giải. Xin đồng chí cho biết kết quả đấu tranh với loại tội phạm phi truyền thống này trong đợt cao điểm?



- Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng là một lực lượng chủ công, với những trang thiết bị tương đối hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ cơ bản được tập huấn tốt. Lực lượng này đang phát huy tác dụng tích cực trong phát hiện các vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao. Điển hình như vụ Công ty MB24 với thủ đoạn như kinh doanh đa cấp, các đối tượng lôi kéo người dân trở thành thành viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn với giá 5,2 triệu đồng, sau đó được hưởng ưu đãi 1,5 triệu đồng nếu lôi kéo được 1 thành viên mới và tỷ lệ % theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới. Trong khoảng thời gian 1 năm, Công ty này đã có hơn 50 chi nhánh tại 32 tỉnh, thành phố và trên 120 nghìn gian hàng ảo trên mạng với tổng số tiền nộp vào hệ thống lên tới hơn 700 tỷ đồng.



Đến ngày 10-8-2012, Cơ quan CSĐT Công an 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Kạn, Hưng Yên, Đắk Lắk, Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 bị can của công ty và các chi nhánh để điều tra... Và gần đây nhất, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự phát hiện, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với các sòng bạc ở Campuchia như đã nêu ở trên.



* Còn trên lĩnh vực kinh tế, xin Trung tướng cho biết tình hình tội phạm và kết quả đấu tranh của lực lượng Cảnh sát trên lĩnh vực này?



- Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn kéo theo sự phức tạp và đa dạng trong hoạt động của tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... Thiệt hại do tội phạm kinh tế gây ra là rất lớn. Chỉ tính riêng vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo trong lĩnh vực Ngân hàng đã gây thiệt hại đến 4.600 tỷ đồng, ngoài ra còn nhiều vụ án lừa đảo khác gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng… Đây là những con số rất đau xót trong điều kiện kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, đặc biệt số doanh nghiệp phải giải thể, dừng hoạt động ngày càng gia tăng….



Thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát kinh tế cũng đã ra quân với nhiều kế hoạch, phương án được triển khai. Kết quả đã điều tra, khám phá 1.140 vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Điển hình như vụ Cục Cảnh sát kinh tế khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là Giám đốc của 3 Công ty TNHH ở Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 750 tỷ đồng và 530 nghìn USD của 15 tổ chức tín dụng; khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt 549 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty Petec thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong việc mua bán xăng dầu với một số doanh nghiệp tư nhân. Và vừa qua là phát hiện, bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải với các tội danh liên quan đến sai phạm kinh tế...





Trung tướng Phan Văn Vĩnh khẳng định, Nguyễn Đức Kiên (trái) và Lý Xuân Hải (phải) liên quan tới 2 vụ án khác nhau

* Như Trung tướng vừa nhắc đến vụ án Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải. Đây là hai vụ việc đang được dư luận quan tâm. Với cương vị là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án, xin đồng chí cho biết một số thông tin về vụ việc này?



- Vụ án trên là một việc làm bình thường của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Có thể nói, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực Ngân hàng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát nói riêng, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 11/CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Việc phát hiện, điều tra vụ án này đã được Thủ tướng biểu dương, khen ngợi tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chiều 22/8 vừa qua.



Vụ án đang trong quá trình điều tra, những nội dung cụ thể thuộc phạm vi bí mật Nhà nước nên lúc này chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, trong phạm vi những vấn đề có thể cho phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo khẳng định rõ việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên là do vi phạm liên quan đến hoạt động của 3 doanh nghiệp do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội).



Tiếp đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc ACB về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc phạm tội của Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải có liên quan ở hai vụ án khác nhau.



* Trong quá trình chỉ đạo điều tra hai vụ án trên, cá nhân Trung tướng và cơ quan điều tra đã gặp thuận lợi và khó khăn gì?



- Trong quá trình thu thập tài liệu để điều tra về 2 vụ án này, cơ quan điều tra đã thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của 3 ngành Tư pháp Trung ương. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo lực lượng Công an cần khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng. Khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật tất cả những người liên quan, bất cứ ai có hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước.



Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, chặt chẽ của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an. Không những vậy, chúng tôi còn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, động viên tích cực của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân. Trong 2 vụ án trên, chúng tôi đã và đang tiếp tục nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh hành vi vi phạm của bị can Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải.



Tuy nhiên, xung quanh vụ án này, đã xuất hiện nhiều dư luận trái chiều, trong đó có cả việc một số phần tử xấu lợi dụng để gây tác động, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động bình thường của ngành Tài chính, Ngân hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã và đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hoạt động bình thường của hệ thống, nhất là hoạt động của Ngân hàng ACB và những ngân hàng mà Nguyễn Đức Kiên có cổ phần. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa thông tin về các vụ việc một cách kịp thời, khách quan và trung thực, tránh sự thổi phồng dư luận.



Riêng đối với 2 vụ án này, chúng tôi đề nghị cán bộ và nhân dân cảnh giác với các luận điệu xấu của tội phạm, yên tâm và tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an. Với tư cách là Trưởng ban chuyên án, tôi khẳng định không chịu bất kỳ sức ép nào trong điều tra vụ án. Sai phạm của Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải sẽ được điều tra, kết luận sớm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.



Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ và cung cấp nhiều hơn nữa thông tin từ cán bộ và nhân dân trong việc điều tra hai vụ án trên nói riêng và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, vì sự bình yên của đất nước.





Theo Công an nhân dân