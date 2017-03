Trung úy công an trộm tiền của đồng đội

Ngày 1/11, thượng tá Nguyễn Văn Đức (Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An) cho biết lãnh đạo công an tỉnh này đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân với trung úy Huỳnh Minh Kha (29 tuổi, Công an huyện Tân Trụ).

Gần đây, đồng đội của Kha liên tục bị mất tiền. Bí mật điều tra, họ bắt quả tang Kha đang mở trộm ví của người khác lấy nửa triệu đồng.

Tại cuộc họp hội đồng kỷ luật của đơn vị, Kha tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Kha không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ công an, Công an tỉnh Long An đã loại ngũ người này.

Theo Thiên Phước (VNE)