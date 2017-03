Trúng vé số chưa giàu đã rầu

Vợ chồng anh Tôn Thất Toàn (SN 1975, trú tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã đến tòa soạn Báo CATP phản ánh sự việc hy hữu.

Anh Toàn tại tòa soạn Báo CATP

Theo trình bày của anh Toàn, ngày 12-9-2011 anh mua của bà Võ Thị Bích Lệ (SN 1959, ngụ tại Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) 8 tờ vé số của TPHCM (số 707163). Trên đường về, bạn anh là Thịnh và Liêm (Bụi) có gọi điện mời đến nhà chơi. Tại nhà anh Thịnh sau khi ăn nhậu xong, mọi người rủ nhau đến nhà anh Viên để hát karaoke, lúc đó anh Toàn đã hơi say. Trong lúc đó mọi người rủ nhau vật tay, ai thua sẽ chung một thùng bia. Do thua nhưng không còn đủ tiền nên anh Toàn nói: “Tôi hết tiền rồi, để bữa khác sẽ chung”. Những người trong bàn nhậu không tin nên anh Toàn móc hết đồ trong túi ra (chỉ có chiếc điện thoại và 8 tờ vé số mua hồi sáng) để chứng minh. Khi đưa vé số ra, anh Phan đã vồ lấy xấp vé số, do quá say nên anh Toàn không còn nhớ gì hết sau đó.

Sáng hôm sau, bà Lệ (người bán vé số) đến nhà anh Toàn để báo tin anh trúng số (khuyến khích) và xin tiền thưởng. Anh Toàn vui mừng chạy vào buồng lục túi quần lấy vé số nhưng không thấy. Vợ anh cho biết tối qua anh quá say, được mọi người chở về nhà, nằm ngủ trên ghế salon, chị có móc túi lấy điện thoại nhưng không thấy tờ vé số nào hết. Lúc này anh Toàn mới nhớ ra chuyện tối hôm qua nên gọi điện cho Liêm, sau đó cả hai lên nhà anh Viên để hỏi lại sự việc. Theo anh Viên thì lúc anh Toàn say, mọi người đã lấy hết vé số và chia nhau. Anh Toàn đã tìm gặp những người trong cuộc nhậu và hỏi, nhưng mọi người đều nói “không biết”. Có người nói cho anh Toàn biết là anh Phan có lấy một tờ vé số nên đã tìm gặp. Ban đầu Phan chối, sau đó nại ra nhiều lý do: bị mất, giặt đồ rách hết rồi... Sau này anh Toàn biết Phan đã đổi vé số được 100 triệu đồng (trúng giải khuyến khích).

Anh Toàn cho biết, sau khi gởi đơn lên CA xã Phú Hội và CA huyện Đức Trọng, anh được đề nghị đàm phán với Phan lấy lại 30 triệu đồng và rút đơn kiện, sau đó sẽ làm tiếp các tờ còn lại (!?). Vợ chồng anh Toàn buồn bã nói: “Đối với chúng tôi, việc trúng vé số với số tiền lớn như thế (800 triệu đồng) sẽ giải quyết bao nhiêu khó khăn cho gia đình. Thế nhưng lại xảy ra quá nhiều vấn đề phức tạp, chỉ vì những tờ vé số này mà gia đình xảy ra xích mích, bạn bè nghi ngờ lẫn nhau...”. Vợ anh Toàn bức xúc nói thêm: “Thậm chí họ còn cho rằng tôi đã trộm vé số về cho gia đình”.

Sự việc đã rõ ràng, có cả nhân chứng và người lấy vé số, nhưng hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái vào cuộc dù anh Toàn đã gửi đơn?



Theo NGỌC KHUÊ (CATP)