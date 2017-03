Trước đó 10 ngày, có vụ tương tự

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin trên số báo ra ngày 4-5, đêm 30-4, bốn người đi xe Mercedes từ TP.HCM xông thẳng vào nhà anh Nguyễn Tấn Điệp, tài công tàu Trung Hiếu BTH 1101, đòi 7.000 USD thì bị Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) bắt giữ. Nhóm này do một người đàn ông tên Lâm Quý Vinh, xưng là giám đốc một công ty ngụ tại Bình Tân (TP.HCM), dẫn đầu. Ngày 3-5, sau khi ông Vinh đưa giấy tờ chiếc xe Mercedes bốn chỗ biển số 52F-6952, Công an La Gi cũng đã trả lại chiếc xe mà nhóm này dùng làm phương tiện ra La Gi tống tiền.

Chỉ 10 phút sau đã tống tiền

Trước đó 10 ngày cũng xảy ra một trường hợp tương tự khác.

Vào 7 giờ sáng 20-4, tài công Phạm Văn Châu đi trên tàu BTH-0969 cùng chín thuyền viên đang đánh bắt gần vùng biển chồng lấn Việt Nam - Indonesia thì cũng bị một nhóm người nước ngoài mặc đồ xám, mang tiểu liên đi tàu cao tốc áp sát bắt giữ. Nhóm người này đã nhanh chóng lấy số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của anh Châu. Sau đó họ kéo tàu BTH-0969 đi lòng vòng trên biển khoảng bốn giờ đồng hồ rồi bất ngờ ra lệnh thả anh Châu cùng chín thuyền viên và tàu BTH-0969.

Đáng nói là 7 giờ, anh Châu cùng các thuyền viên bị bắt thì chỉ mười phút sau, lúc 7 giờ 10, gia đình anh Châu tại La Gi đã nhận được điện thoại từ nhóm người ở TP.HCM thông báo anh Châu cùng toàn bộ thuyền viên đã bị bắt. Nhóm người này đe dọa ông Phạm Học (cha anh Châu) nếu không chuẩn bị đủ 25.000 USD thì sẽ dắt anh Châu vào đảo. Ông Học năn nỉ rằng không đủ khả năng, lập tức bên kia dập máy. Khoảng 15 phút sau, nhóm người này điện thoại lại, đồng ý hạ xuống còn 15.000 USD và yêu cầu ngay trong ngày phải mang tiền vào TP.HCM. Chị Mai (chị anh Châu) đồng ý với điều kiện phải nghe được tiếng của em trai mình. đầu dây bên kia lập tức yêu cầu chị Mai thuê xe vào TP.HCM ngay và sẽ đáp ứng yêu cầu trước khi nhận tiền.

Đe dọa

Theo chị Mai, lúc đó gia đình đã chạy vạy mượn được đúng 15.000 USD vì lo sợ tính mạng em trai bị đe dọa và chiếc tàu là tài sản bạc tỷ. Nhóm tống tiền yêu cầu chị Mai cung cấp số điện thoại di động để chúng liên lạc hướng dẫn đến địa điểm trao tiền tại trung tâm TP.HCM. Trong khi gia đình hợp đồng xe để chị Mai mang tiền vào TP.HCM thì nhờ liên lạc qua bộ đàm Incom biết được anh Châu cùng các thuyền viên đang an toàn trên đường về đất liền. Anh Châu thông báo có bị bắt nhưng sau đó được thả và dặn dò gia đình không nộp tiền chuộc.

Dù biết em trai đã an toàn nhưng chị Mai vẫn giữ liên lạc với nhóm tống tiền để tìm hiểu rõ. Từ tối 20 đến rạng sáng 21-4, một người tự xưng tên Tý từ số 09098425... gọi vào di động chị Mai thay đổi địa điểm giao tiền liên tục. Lúc thì hắn chọn Bến xe Miền Đông, lúc lại di chuyển địa điểm ra tận Biên Hòa...

Chị Mai tìm kế hoãn binh rằng xe hư nên chưa đến được. Cuối cùng, chị Mai quyết định lật bài ngửa với bọn tống tiền, cho biết em trai chị sắp trở về và gia đình sẽ không đưa tiền chuộc dù chỉ một đồng. Ngày 23-4, người đàn ông tên Tý tiếp tục điện thoại đe dọa nếu không đưa 15.000 USD thì căn nhà và cả chiếc tàu BTH-0969 sẽ bị nổ tung!

Có người nước ngoài tham gia

Khoảng 18 giờ 30 ngày 25-4, một chiếc xe Toyota bốn chỗ mang biển số ngoại giao mà chị Mai ghi lại được số là NN-2919 bất ngờ đỗ xịch trước nhà ông Phạm Học. Ngoài người tự xưng tên Tý còn có hai người khác to lớn trông như người nước ngoài chỉ nói được thứ tiếng Việt lơ lớ. Ba người này vào nhà cho biết việc anh Châu cùng các thuyền viên và tàu cá an toàn về đất liền là có công của họ, nếu không đã bị bắt nên phải trả tiền công cho họ. Sau khi gia đình từ chối, cả ba lẳng lặng lên xe nổ máy bỏ đi. Sau đó khoảng 22 giờ cùng ngày, họ gọi đến gia đình chị Mai và tiếp tục đưa ra lời hăm dọa. Đến sáng 28-4, người đàn ông tên Tý lại tiếp tục điện thoại đe dọa sẽ cho cả nhà ông Phạm Học biết tay.

Chị Mai cho biết ngày 2-5, Công an La Gi đã mời chị đến nhận dạng bốn người bị bắt đêm 30-4 tại nhà anh Nguyễn Tấn Điệp. Dù xác nhận những người này không tham gia tống tiền tại nhà chị nhưng chị Mai khẳng định tất cả đều chung nhóm vì cách thức, thủ đoạn hoàn toàn giống nhau.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh theo lời khai của nhóm bốn người vào nhà anh Nguyễn Tấn Điệp đêm 30-4.

Một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra cũng đã có kế hoạch cử điều tra viên sang Indonesia để xác minh làm rõ mối quan hệ giữa nhóm ở TP.HCM và nhóm ở Indonesia.