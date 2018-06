Các bị can bị khởi tố gồm ông Tưởng Tín và ông Nguyễn Đức (đều là nguyên trưởng BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ); ông Ngô Văn Bằng, chủ tịch UBND xã Trà Đa (nguyên chủ tịch xã Diên Phú) và ông Mã Phi Bình (cán bộ địa chính xã Diên Phú). Công an bắt tạm giam ba tháng đối với bị can Nguyễn Đức và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can còn lại.



Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định: BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để “mất” gần 3.000 ha đất lâm nghiệp, đất rừng. Trong số đất bị mất này, nhiều diện tích biến thành đất riêng của một số cán bộ trong BQL. Sau đó, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Đức và ông Đặng Văn Cườm (nguyên kế toán BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng xác định ông Bằng và ông Bình có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc ký xác nhận nguồn gốc đất vào hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cụ thể, ký xác nhận nguồn gốc đất cho bà Mai Thị Ngọc Thỏa (với diện tích 30.280 m2 đất lâm nghiệp) và ông Nguyễn Đức (16.726 m2 đất lâm nghiệp). Đây là số đất mà bà Thỏa và ông Đức đã lấn chiếm của BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.