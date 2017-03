Trưởng CA bị gái mại dâm... cởi hết quần áo ăn vạ

Đó là một trong những vụ án khó quên đối với Trưởng Công an xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội Nguyễn Văn Quang trong 9 năm giữ cương vị này. Vẻ mặt cương nghị, từng trải của người đại úy, cựu sĩ quan quân đội vẫn hiện rõ trên khuôn mặt sạm nắng của ông Quang.

Bị chủ chứa vu oan sàm sỡ

Ngồi trầm ngâm, suy tư trong căn phòng làm việc đơn sơ, vài cuốn sách Luật được để ngăn nắp trên góc bàn làm việc, ông Quang nhớ lại những ấn tượng khó quên trong đợt công an xã ra quân xóa tụ điểm mại dâm nhức nhối trên địa bàn xã.



Năm 2004, khi mới nhận chức vụ trưởng công an xã được khoảng 6 tháng, qua báo chí, cũng như người dân phản ánh về tụ điểm mại dâm gần chợ Phùng Khoang, gần Trường y Tuệ Tĩnh giáp với phường Văn Mỗ, Hà Đông. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Trung Văn giao cho Ban Công an xóa tụ điểm mại dâm này, ông đã lên phương án, bàn bạc và chỉ đạo công an viên quyết tâm không để mại dâm có đất hoạt động trên địa bàn.



Đêm 1/12/2004, Công an xã Trung Văn phối hợp với công an phường Văn Mỗ ra quân truy quét tụ điểm mại dâm và bắt giữ được 2 đối tượng bảo kê là Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Giang và 1 đối tượng chăn dắt mại dâm Mộng Thị Hạnh (SN 1963), ở Thanh Xuân.



“Khi đưa các đối tượng này về trụ sở công an xã, thị Hạnh đã cởi hết quần áo, trần như nhộng lăn lóc ra đất gào thét, dọa dẫm sẽ trả thù, rồi vu cho tôi sàm sỡ, đánh người, bắt nhầm người nhằm kéo dài thời gian để chờ đồng bọn đến gây áp lực giải thoát cho mình và đồng bọn”, ông Quang kể.



Khoảng 30 phút, sau khi Hạnh bị bắt, đồng bọn của thị kéo đến gần trăm đối tượng, mặt mũi bợm trợm, các đối tượng này la hét, quá khích cầm gạch đá ném vào trụ sở để gây sức ép với công an xã, đòi thả các đối tượng đang bị tạm giữ. Hàng chục đối tượng cầm gạch, gậy, chai lọ ném tới tấp vào trong khu vực trụ sở ban công an xã khiến một số công an viên bị thương.

Lúc đó, tình hình rất phức tạp, tôi cương quyết không thả, dùng loa kêu gọi các đối tượng không được manh động, đồng thời gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ”, khi thấy lực lượng công an 113 có mặt, các đối tượng, đồng bọn của thị Hạnh mới lặng lẽ bỏ về.



“Trong lúc có đồng bọn đến hỗ trợ nhằm giải thoát cho mình, đối tượng Hải và Giang cũng đã lao vào chống đối lại lực lượng công an: đá, đạp các công an viên hòng bỏ chạy, hòng thoát”, ông Quang nhớ lại.



Sau đó, công an xã đã lập biên bản bàn giao đối tượng Hải và Giang cho công an huyện Từ Liêm để xử lý về tội chống người thi hành công vụ. Với hành vi vi phạm pháp luật của mình Giang đã bị xử phạt 9 tháng tù giam, Hải 18 tháng về tội danh trên.

Trưởng CA xã Trung Văn, Nguyễn Văn Quang.

“Vào thời điểm đó, nếu sợ các đối tượng trả thù sẽ không thể nào triệt phá được tụ điểm mại dâm do Mộng Thị Hạnh cầm đầu. Sau này, thị Hạnh lại tiếp tục phải ngồi bóc lịch 20 năm vì có liên quan đến vụ giết người do tranh dành khách mua dâm”, ông Quang cho hay.



Giải cứu 2 thiếu nữ bị dụ dỗ làm gái mại dâm



Khi xóa được tụ điểm mại dâm gần khu vực cổng chợ Phùng Khoang, tệ nạn này như chiếc mụn nhọt vẫn còn ngòi, lại len lỏi và phát sinh ra khu vực cuối đường Lương Thế Vinh.



Năm 2005, trong một lần tham gia truy quét gái mại dâm tại tụ điểm này, Công an xã đã bắt giữ được một thiếu nữ còn rất trẻ là nhân viên của chủ chứa Nguyễn Thị Huệ, thuê nhà trọ ở Thanh Xuân Nam.



Khi đưa về trụ sở, thiếu nữ này đã khóc và khai tên là L.T.V (SN 1989), ở TP Hòa Bình. V kể, do một chị ở gần nhà rủ xuống Hà Nội chơi nên V đã đi theo, vừa xuống thành phố được 2 ngày và bị đưa về khu nhà trọ của chị Huệ ở.



“Chơi được một ngày, đến chiều hôm sau, trước khi bị công an xã bắt giữ, chị Huệ đã đưa V đi mua quần áo, son phấn và bảo 7h tối đi cùng chị ra đứng ở cuối đường Lương Thế Vinh, sau đó bị công an xã bắt”, ông Quang nhớ lại.



Khi nghe V trình bày, ngay sau đó ông Quang đã gọi điện ngay cho Công an phường Thái Bình, TP. Hòa Bình để xác minh. Được công an phường xác nhận có trường hợp tên người như vậy nhưng mới đi khỏi địa phương 2 ngày, hiện gia đình đang nhờ công an tìm giúp.



Thấy vậy ông Quang, tiếp tục xin số điện thoại của gia đình V và thông báo cho gia đình cháu xuống Hà Nội để bàn giao, đưa cháu về.



“Ngay trong đêm đó, bố cháu V đã đi xe từ Hòa Bình xuống Hà Nội vào khoảng 3h sáng, tôi cùng một số công an viên nhanh chóng làm thủ tục để bàn giao cháu V cho gia đình, công việc bàn giao hoàn tất thì đồng hồ chỉ đúng 5h sáng”, ông Quang nói.



Cũng trong năm 2005, một trường hợp tương tự cũng được lặp lại vào khoảng tháng 11 cuối năm, khi ông cùng các công an viên của xã tổ chức truy quét gái mại dâm ở cổng Trường y Tuệ Tĩnh. Một thiếu nữ tên N.T.T sinh năm 1988, quê ở Đoan Hùng bị thị Huệ lừa xuống Hà Nội để đi làm thêm, Huệ đã lừa dối gia đình đưa thiếu nữ đi làm giúp việc của quán cơm, tuy nhiên gia đình không đồng ý nhưng ả vẫn cố lừa T đi bằng được.



“Khi xuống tới Hà Nội, thị Huệ đã vội vàng đi mua quần áo, son phấn rồi chờ đến tối bảo cháu T ra cổng Trường Tuệ Tĩnh để đứng, khi ả chưa kịp bắt mối cho T đi với khách thì bị công an xã bắt giữ”, ông Quang kể lại.



Xác minh lời khai, thấy đúng như lời T nói, ông Quang đã thông báo cho công an địa phương nơi T ở sẽ đưa ra bến xe để về quê. Sau đó, cho cháu T tiền vé xe, tiền ăn tối, rồi giao cho một đồng chí phó Công an xã đưa cho cháu T ra bến để bắt xe ô tô cho cháu về quê ngay trong đêm.



“Lúc đó, khi xác minh đúng như lời cháu bé nói, tôi rất thương, cảm thông với hoàn cảnh của 2 cháu, như một người cha, chú trong gia đình muốn góp phần để giúp đỡ các cháu trở về đoàn tụ với gia đình, cũng là thông báo để cho gia đình biết để quản lý, cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo”, ông Quang thổ lộ.

Theo Infonet