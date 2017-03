Trưởng công an bắt cướp như phim

Ngày 3-12, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Ngô Đình Ưng và Nguyễn Thanh Giang (đều ngụ phường 11, quận 3) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đây là hai nghi can đã dùng đoản bẻ khóa lấy trộm chiếc xe SH tại quận10. Khi bị phát hiện, Ưng dùng dao gây thương tích cho một chiến sĩ công an.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 2-12, Ưng chở Giang trên xe máy rảo quanh ngõ ngách để tìm kiếm “con mồi”. Khi chạy vào hẻm 436A đường Ba Tháng Hai (phường 12, quận 10) cả hai nhìn thấy một xe SH màu trắng đậu trước cửa nhà, không người trông coi nên lân la đến gần. Giang đứng bên ngoài cảnh giác, Ưng vào dùng đoản bẻ khóa thì bị chủ xe phát hiện, hô hoán. Lập tức hai kẻ trộm nhanh chóng tháo chạy.

Ưng và Giang cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: XN

Lúc này Trung tá Phạm Văn Phú - Trưởng Công an phường 12 (quận 10) cùng anh Lê Duy Hiệp (bảo vệ khu phố) đi ngang qua nghe tiếng tri hô của người bị hại đã rượt đuổi theo và tông thẳng xe làm hai kẻ trộm té ngã. Lập tức Trung tá Phú xông đến bẻ tay, khống chế Giang. Riêng Ưng thấy tình thế bất lợi đã quăng xe lại, tìm cách thoát thân. Chạy bộ được một đoạn, Ưng thấy anh Trần Đình Cường (hành nghề bán phế liệu) đang ngồi trên xe máy. Ưng liền áp sát rút dao thủ sẵn uy hiếp anh Cường cướp xe. Sợ hãi, nạn nhân buộc lòng giao xe. Khi Ưng lên xe máy với ý định tẩu thoát thì bị Trung tá Phú đạp ngã xe. Ưng tiếp tục tháo chạy và cầm hung khí trên tay để truy cản sự đeo bám. Tuy nhiên, Ưng vẫn bị truy đuổi nên Ưng vung dao chém vào tay của Trung tá Phú. Dù đang bị thương, Trung tá Phú vẫn lao tới chống trả quyết không để nghi can bỏ trốn.

Bằng các thế võ nghiệp vụ, Trung tá Phú đã tước hung khí, khống chế tên cướp. Ưng và Giang cùng tang vật được đưa về trụ sở công an làm rõ. Khám xét nhanh, lực lượng chức năng tìm thấy trong người Giang có một con dao bấm, bình xịt hơi cay. Ở túi xách của Ưng, cảnh sát phát hiện có nhiều đoản bẻ khóa xe, một dao xếp, bình xịt hơi cay, một thanh kim loại màu vàng tự chế chuyên để mở ổ khóa từ của xe. Đặc biệt tên cướp có thiết bị phá sóng định vị GPS.

Tại trụ sở công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình. Giang có tiền sự cai nghiện ma túy. Ưng có một tiền án cướp tài sản và một tiền án cướp giật tài sản. Vụ việc đang được cơ quan mở rộng điều tra.

XUÂN NGỌC