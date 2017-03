Trưởng công an giải thích về clip xử lý người bán cam

Chỉ sau sáu giờ đồng hồ trang Facebook Cộng đồng Nghệ An đăng tải đoạn clip này lên đã có khoảng 20.000 lượt xem với hàng trăm bình luận. Trong đó, nhiều người bình luận nhiều lời lẽ gay gắt nhắm vào công an xã.

Theo trang Facebook Cộng đồng Nghệ An giải thích, "hai cô ni bán cam ở Tương Dương, Nghệ An, có vẻ như lấn chiếm lề đường nên công an xã cưỡng chế. Thiết nghĩ sự việc nhỏ thôi, có nhất thiết phải còng tay như tội phạm thế kia không?".

Hành động của công an xã gây ra những phản ứng trái chiều, có người đồng ý công an làm đúng trách nhiệm nhưng nhiều người cho rằng như vậy là sai.



Công an xã Tam Quang khống chế, còng tay một phụ nữ. (Ảnh cắt từ video clip)



Trong clip, sau khi còng tay người phụ nữ mặc áo ấm màu đỏ, một số người ôm, khống chế người phụ nữ nhiều tuổi hơn mặc áo màu xanh. Lúc này người phụ nữ áo đỏ dù đang bị còng tay cũng lao vào đạp, đá những người công an xã đang khống chế bắt giữ người phụ nữ áo xanh.

Chiều 21-1, ông Quang Văn Mão, Trưởng Công an xã Tam Quang, cho biết: "Đoạn clip này quay tại khu vực bên quốc lộ 7A, ngã ba Khe Bố (xã Tam Quang) - nơi cấm họp chợ nhưng họ chỉ đưa lên đoạn công an xã khống chế và còng tay. Họ không đưa lên đoạn hai phụ nữ xưng là mẹ, con đã xúc phạm, lăng mạ, chửi bới thậm tệ, đạp vào người thi hành công vụ nên khiến nhiều người hiểu lầm".

Theo ông Mão, việc ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự chuẩn bị đón tết Nguyên đán 2016 vào sáng 20-1 là thực hiện theo quyết định của cấp trên. Khi đến giải tỏa khu vực ngã ba Khe Bố, công an thấy có hai phụ nữ bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường nên đến nhắc nhở, hỗ trợ bưng cam vào trong. Thế nhưng hai người này có thái độ phản ứng rất gay gắt, chống đối, thậm chí xúc phạm.



(Ảnh cắt từ video clip)

Khi lực lượng chức năng định đưa hai người này về trụ sở UBND xã làm rõ, hai phụ nữ này đã giằng co, giẫm đạp lực lượng công an khiến cam đổ ra đường. Xét thấy tình hình căng thẳng, không có cách nào khác ngoài biện pháp cưỡng chế nên công an xã buộc phải còng tay, đưa về trụ sở.

Đến trụ sở xã, hai phụ nữ này vẫn tiếp tục chống đối, bất hợp tác và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Ông Hồ Viết Sơn, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, nhận định: "Việc còng tay sai hay đúng Công an huyện Tương Dương đang giải quyết và chưa có kết luận. Hai phụ nữ sau khi chống đối thì bỏ đi, công an xã giữ không được, cũng chưa biết danh tính hay xử phạt được. Sáng 21-1, công an huyện đã cử tổ công tác về xã Tam Quang để làm rõ. Chúng tôi và lãnh đạo công an huyện thống nhất quan điểm là làm rõ, nếu công an xã còng tay dân mà sai thì xử lý nghiêm, đồng thời làm rõ hai phụ nữ đó có chống người thi hành công vụ thì xử lý theo hành vi đó".