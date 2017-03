Trưởng công an huyện tha nhầm kẻ phạm tội

Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang vừa công bố các quyết định điều chuyển Đại tá Nguyễn Hoàng Phi và Thượng tá Võ Thanh Tòng (lần lượt là trưởng, phó Công an huyện Phụng Hiệp) về phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang để chờ phân công nhiệm vụ khác. Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, nguyên nhân của việc điều chuyển là lãnh đạo công an huyện có nhiều sai phạm.

Trong số những vi phạm của Đại tá Phi, đáng chú ý là sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, để lọt tội phạm và vi phạm liên quan đến đất đai.

Trụ sở Công an huyện Phụng Hiệp, nơi trưởng và phó công an đã bị điều chuyển công tác vì dính nhiều sai phạm. Ảnh: GIA TUỆ



Bỏ lọt tội phạm

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang thì vào đầu năm 2013, công an huyện này thụ lý vụ trộm cắp tài sản với đối tượng bị bắt quả tang là Võ Minh Thành (ngụ Sóc Trăng). Trong quá trình điều tra, Thành khai thực hiện vụ trộm còn có đồng phạm. Từ lời khai này, trinh sát công an huyện đã xác định đồng phạm cùng tham gia trộm là Quách Văn Chiến ở Sóc Trăng, song chỉ mỗi Thành bị khởi tố. Tuy nhiên, sau đó trong một chuyên án phá băng trộm liên tỉnh, C45 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ Chiến rồi xử lý người này cùng với vụ trộm ở Phụng Hiệp.

Trong một văn bản của Công an tỉnh Hậu Giang gửi Bộ Công an (vào tháng 2-2015), Công an tỉnh Hậu Giang nêu rằng thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp (Đại tá Phi - PV) trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án nhưng không thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thu thập chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Chiến mà chỉ đạo điều tra viên rút hồ sơ của Chiến. Lý do rút được nêu là chứng cứ còn yếu nhưng lãnh đạo Công an huyện Phụng Hiệp lại không chỉ đạo cho tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Chiến. Ngoài ra, công an huyện cũng không họp liên ngành (với VKS, tòa án cùng cấp) để thống nhất quan điểm xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên mà vội vàng kết luận dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Nhập nhằng tài chính

Kết quả kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy còn phát hiện nhiều vi phạm khác của Đại tá Phi trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công… Cụ thể, Đại tá Phi để xảy ra nhiều dư luận, thông tin làm ảnh hưởng đến thành tích chung, như để xảy ra vụ 41 cán bộ, chiến sĩ công an huyện đánh bài, vi phạm luật kế toán khi đem hơn 1,1 tỉ đồng cho một công an huyện đứng tên cá nhân gửi tiết kiệm. UBKT Tỉnh ủy cũng xác định Đại tá Phi có vi phạm trong việc làm thủ tục tặng 200 m2 đất trồng cây lâu năm cho anh ruột tên D. (thương binh) để sau đó người này chuyển sang đất thổ cư rồi bán ngược lại cho ông Phi.“Phương thức này” đã giúp ông Phi không phải đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất ước trên 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Đại tá Phi còn liên quan trách nhiệm trong việc dùng khoảng 700 triệu đồng là tiền được bồi thường cho công an huyện trong dự án đường dây điện cao thế gửi tiết kiệm. Công an huyện còn làm chứng từ khống để quyết toán rồi rút hơn 400 triệu đồng tiền xử phạt giao thông (lẽ ra phải được nộp vào kho bạc) mang gửi ngân hàng kiếm lãi. Sau đó công an huyện đã rút tổng cộng hơn 860 triệu đồng để khắc phục hậu quả trong một vụ sai phạm khác… UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang kết luận việc sử dụng số tiền trên là vi phạm.

Nhưng chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm

Trước các sai phạm nói trên, UBKT Tỉnh ủy kiến nghị kiểm điểm ông Phi, đồng thời đề nghị điều động đi nơi khác. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Y - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang lý giải các sai phạm của Đại tá Phi đã được kiểm điểm ở chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy. Qua kiểm điểm, ông Phi nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm và khẳng định không tư túi nên chỉ xin nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm và được thống nhất đồng ý.

Khi PV thắc mắc với nhiều vi phạm như vậy nhưng chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm thì liệu có sự cả nể, chưa xử lý mạnh tay thì ông Nguyễn Văn Y nói: “Trong việc này anh em chưa mạnh dạn đóng góp, xây dựng cho đồng chí mình. Nhưng quan điểm của UBKT là phải điều chuyển, còn vấn đề kỷ luật hay không là do tập thể chi bộ, Đảng ủy Công an huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định. Còn UBKT có trách nhiệm báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy”.

“Huyện ủy thống nhất không kỷ luật, chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Dù không có kỷ luật nhưng Đảng ủy, ban giám đốc Công an tỉnh thấy cần rút để bố trí công tác khác cho phù hợp. Việc điều chuyển khỏi chức vụ trưởng Công an huyện là dính dáng tới vi phạm mà UBKT Tỉnh ủy đã làm rõ” - Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết.

GIA TUỆ