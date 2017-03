Trưởng Công an TP Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng

Rất may, vụ nổ súng không gây thương tích cho Trung tá Tùng cũng như người thân nhưng đã làm hư hỏng một chiếc tivi trong nhà.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết vào thời điểm này, kẻ gian đi qua nhà của Trung tá Lê Đức Tùng và nổ súng vào nhà qua cửa sổ khiến các mảnh kính bắn tung tóe và hư hỏng chiếc tivi trong nhà. Mọi người trong gia đình bị một phen hoảng loạn nhưng rất may không ai bị thương tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ qan chức năng của Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình Trung tá Lê Đức Tùng.

Được biết Trung tá Lê Đức Tùng được bổ nhiệm Trưởng Công an TP Phủ Lý đã nhiều năm và rất tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Do đó, không loại trừ khả năng các đối tượng xã hội trả thù đối với ông Tùng.

Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để kết luận và truy bắt nghi phạm. Khi có kết quả, Công an tỉnh Hà Nam sẽ cung cấp đến dư luận thông tin đầy đủ về sự việc này.

Ông Tuyến cũng xác nhận Trung tá Tùng và gia đình không có ai bị thương trong vụ việc và vẫn đi làm bình thường.