Trưởng công an xã bắn giám đốc đi đòi nợ

Chiều 23/2, anh Đặng Đức Giang (22 tuổi), Ngô Xuân Trung (33 tuổi, giám đốc một công ty TNHH) cùng một số người đi vào nhà anh Võ Hoàng Châu Long ở xã Tráng Việt để đòi nợ. Theo anh Trung, trước đó vợ anh có cho anh Long vay 800 triệu đồng. Nhóm 5 người đi đòi nợ không mang theo vũ khí. Tại nhà anh Long, hai bên lời qua tiếng lại, Trung cầm chén ném vỡ kính mặt bàn.

Cùng lúc này, trưởng công an xã Tráng Việt và một số công an khác xuất hiện. "Ông Thìn trưởng công an đã rút súng bắn tôi. Thấy vậy, Giang lao vào cũng bị bắn", anh Trung nói.

Lê Xuân Trung với vết thương đang được điều trị. Ảnh: Bá Đô.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mê Linh phẫu thuật gắp 2 viên đạn ra khỏi ngực. Bác sĩ Trịnh kể, khoảng 15h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân trong tình trạng có vết thương ở ngực, máu chảy nhiều. "Vết thương sâu khoảng 1,5-2 cm ở phần mềm thành ngực, nằm chéo nên sau khi phẫu thuật không quá nguy hại đến tính mạng", bác sĩ Trịnh nói.

Trao đổi với PV, thượng tá Vũ Đức Lập, Phó công an huyện Mê Linh cho biết, chiều 23/2 nhận được tin báo xảy ra vụ đập phá đồ đạc trong nhà dân, công an xã đã đến giải quyết. Cùng đi với Trưởng công an xã Tráng Việt - Đàm Văn Thìn còn có một số công an viên.

"Theo báo cáo của công an xã, thấy thái độ của nhóm người đi đòi nợ hung hãn, anh Thìn đã rút súng bắn đạn cao su ra bắn. Nhóm đòi nợ đã dùng gậy gỗ xông vào đánh anh Thìn rồi bỏ trốn", ông Lập nói.

Nhiều người dân xã Tráng Việt bàn tán sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: Bá Đô.

Theo thượng tá Lập, sáng 24/2 công an huyện đã họp về vụ việc trên. "Chúng tôi đang điều tra xem đó có phải là vụ chống người thi hành công vụ hay không. Trưởng công an xã sử dụng súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) có trong trường hợp cần thiết hay không...", ông Lập nói.

Theo lãnh đạo công an huyện, ông Thìn làm Trưởng công an xã được vài năm nay.

Theo Thái Thịnh - Phương Sơn (VNE)