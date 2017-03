Trưởng công an xã bị tố đánh dân

Trưởng công an xã vô cớ đánh người

Trong đơn thư gửi tới PV, chị Thân Thị Thanh H. ở xóm 2, xã Hưng Khánh (Hưng Nguyên, Nghệ An) trình bày: Vào khoảng 14h ngày 9/12/2012, khi đang cắt tóc trong kiốt của mình ở xóm 3, xã Hưng Khánh, thì anh Trần Xuân Hải có gọi điện cho chị H. 3 cuộc. Do bận đang làm nên chị H. không nghe máy. Tuy nhiên, đến cuộc gọi thứ 4, chị H. nghe máy thì bị anh Hải bung lời thô tục không thể chấp nhận.

Qua bức xúc vì bị anh Hải chửi bới mình, chị H liền tắt điện thoại. Một lát sau, chị H tiếp tục cắt tóc cho khách (lúc đó chị H đứng quay lưng ra phía ngoài đường - PV) thì anh Hải đi đến. Chẳng nói chẳng rằng, Hải nhảy vào đạp vào người chị H. khiến chị dúi vào phía trong. Không những dừng lại, Hải tiếp tục đấm đá túi bụi vào ngực, vào người chị H. Sẵn cái ghế nhựa, Hải cầm lên rồi đánh vào đầu chị H làm chảy khá nhiều máu.

“Lúc đó có nhiều người dân chứng kiến nhưng không ai dám vào can ngăn và cứ thế anh Hải tiếp tục đánh đập tôi thậm tệ. Cho đến lúc tối ngất xỉu nằm ở một góc ki ốt cắt tóc, anh ta mới chịu dừng lại và mọi người thấy máu trên đầu liền đưa tôi đi cấp cứu tại BVĐK TP Vinh”, chị H bức xúc kể lại.

Sự việc anh Hải đánh chị H. ngay sau đó được báo cáo lên chính quyền xã.

Sau khi điều trị tại bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thì tình hình sức khỏe của chị H. đã có phần đỡ hơn. Song chị cho biết: “Hiện tại trên người tôi còn đau lắm do bị đấm, đạp khắp người nên bị bầm tím, bây giờ tay vẫn tê cứng, khó cử động. Ở phần đầu bị rách một lỗ nhỏ, các bác sĩ chuẩn đoán có nhiều khả năng tổn thương thương đến não nên tôi đang phải uống thuốc điều trị chấn thương não và tiếp tục theo dõi”.

Theo tường trình, giữa chị H. và anh Trần Xuân Hải - Trưởng công an xã Hưng Khánh không hề có gì mâu thuẫn gì. Ngày trước chị H. và anh Hải là bạn bè thân thiết, nhưng từ khi biết vợ anh Hải có thế này thế khác nên giữa chị H. và anh Hải ít khi gặp nhau.

Vết thương trên đầu, tay chị H. sau khi bị anh Hải đánh.

Cách ngày xảy ra sự việc khoảng hai tuần, lúc chị H. đang ở nhà thì bị chị H.u (chị gái anh Hải) và chị Ng. (vợ anh Hải) đến tận nhà riêng đánh đập, chửi mắng chị H. với lý do “tình cảm” hay gì thì chị cũng không biết?.

Sau bận đó, chị H. và gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi đánh người vô cớ của chị H.u và chị Ng. Nhưng phía gia đình anh Hải đã đến xin lỗi và hứa sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa nên chị H. và gia đình đã đồng ý và xin rút đơn tố cáo.

Tuy nhiên, sự việc rút đơn chẳng được bao lâu, thì ngày 9/12/2012 vừa qua chính anh Hải đã đến quán cắt tóc đánh chị H. dưới sự chứng kiến của nhiều người dân trong xóm.

Trưởng công an xã đã từng bị “tố” đánh người vô cớ!

Sau khi sự việc xảy ra (hôm 9/12/2012), chị H. và gia đình đã làm đơn gửi lên Công an huyện Hưng Nguyên và các cơ quan chức năng để tố cáo vì hành vi đánh người vô cớ gây thương tích của vị trưởng công an xã Trần Xuân Hải.

Được biết, cách đây hơn 2 tháng, vào ngày 6/10/2012 trong một lần UBND xã Hưng Khánh tổ chức giải kéo co trong hoạt động lễ hội đền Vua Lê, thì giữa anh Trần Xuân Hải (trưởng công an xã Hưng Khánh) và anh Lê Minh Anh (trú tại xóm 5, xã Hưng Khánh) có lời qua tiếng lại và sau đó anh Hải đã dùng gậy cao su đánh vào ngực anh Anh, làm ngực anh Anh bị thâm tím. Ngay sau đó, gia đình anh Lê Minh Anh đã làm đơn tố cáo về hành vi đánh người của vị trưởng công an xã này.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Ái - Chủ tịch xã Hưng Khánh thừa nhận có vụ việc anh Trần Xuân Hải, trưởng công an xã đánh chị Thân Thị Thanh H. trú tại xóm 2, xã Hưng Khánh.

Ông Ái cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, xã cũng đã nhận được đơn thư phản ánh và báo cáo vụ việc của ban công an xã. Ngay hôm đó xã đã cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình và đưa chị H. đi bệnh viện để kiểm tra xem có bị thương tích, ảnh hưởng gì đến cơ thể không và giờ chị H. đã đỡ nhiều hơn rồi. Sự việc sau đó chúng tôi cũng đã báo cáo lên CA huyện Hưng Nguyên. Sau đó, công an huyện đã lấy lời khai của các nhân chứng cũng như những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc”.

Ông Ái, cũng thừa nhận thêm cách đây hơn 2 tháng, vị trưởng công an xã này có đánh một thanh niên trong xã và đã bị người nhà tố cáo. Hiện tại đang chờ kết quả điều tra của công an huyện để xử lý anh Hải theo pháp luật, sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó.

Chiều ngày 20/12/2012, trao đổi với PV về vụ việc trên, Thượng tá Lê Văn Thái - Trưởng CA huyện Hưng Nguyên xác nhận đã nhận được đơn thư của bị hại. “Chúng tôi đã nhận được đơn thư của bị hại tố cáo ông Hải - Trưởng CA xã Hưng Khánh đánh người. Sau đó chúng tôi xác minh đơn thư và đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hải để làm rõ sự việc trên. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ”.

Theo Nguyễn Phê - Ngọc Tú (Dân trí)