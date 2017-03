Trưởng công an xã nổ súng uy hiếp... đồng đội

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 17g ngày 3-8 Công an xã Xuân Đông nhận được tin báo có một thanh niên cầm súng săn đi bắn chim ở ấp Cọ Dầu 1. Công an xã Xuân Đông đã cử anh Nguyễn Trọng Thành và Trần Ngọc Thuận đến khu vực trên để kiểm tra. Tại hiện trường, hai anh Thành và Thuận phát hiện người mang súng săn là Ninh Thanh Minh nên kiểm tra giấy tờ và lập biên bản để thu giữ theo quy định. Trong lúc Công an xã Xuân Đông đang lập biên bản, có một người mặc sắc phục công an viên xã chở theo ông Ninh Thăng Quyền, trưởng Công an xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, đến. Ông Quyền mặc thường phục bước xuống xe hỏi: “Ai làm việc ở đây?”, sau đó rút súng bắn chỉ thiên ba phát.

Tiếp đó, ông Quyền yêu cầu anh Thành, anh Thuận xuất trình thẻ ngành công an rồi giật khẩu súng săn bỏ đi. Theo báo cáo của Công an xã Xuân Đông, sau khi ông Quyền leo lên xe máy của một công an viên lạ mặt bỏ đi khoảng vài trăm mét thì quay trở lại dùng lời lẽ nhục mạ anh Thành, anh Thuận và bắn tiếp một phát súng vào bụi cây.

Chiều 6-8, trao đổi với PV, trưởng Công an huyện Xuân Lộc Lê Văn Khuê cho biết: “Có nghe về vụ việc anh Quyền nổ súng nhưng chưa có báo cáo cụ thể. Tôi sẽ trả lời đầy đủ khi nhận được báo cáo”.

Hiện Công an xã Xuân Đông đã đề nghị Công an huyện Cẩm Mỹ làm rõ việc này.

Theo HÀ MI (TTO)