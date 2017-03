Trường mầm non giấu ma túy: Xử sao?

Ngày 19-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - PC47 (Công an TP Đà Nẵng) đã triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ. Qua đó, trinh sát PC47 bắt quả tang “bà trùm” Phạm Thị Nga (ngụ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) đang vận chuyển 2.340 viên thuốc lắc. Từ lời khai của Nga, công an lập tức kiểm tra Trường Mầm non Sao Sáng (quận Sơn Trà) do Phạm Thị Bích Phượng (con gái của Nga) làm hiệu trưởng và phát hiện tại đây cất giấu 2 kg ma túy dạng đá trong 14 hộp sữa. Theo điều tra ban đầu, để tạo vỏ bọc cho hoạt động mua bán ma túy, Nga mở khách sạn Honey (trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng). Tiếp theo, Nga bỏ ra một số tiền lớn mua lại Trường Mầm non Sao Sáng và giao cho Phượng làm chủ. Phượng cất giấu lượng lớn ma túy tại trường sẵn sàng đi giao hàng cho các “đại lý” khi Nga yêu cầu.