Trưởng phòng Tư pháp bị đâm đang được chăm sóc đặc biệt

Cuối giờ chiều 10-3, thông tin từ BV Đa khoa TW Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) vừa được y bác sỹ BV thực hiện phẫu thuật khâu lỗ thủng ở ruột non và mổ để khâu nối gân cơ duỗi cổ tay trái.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm-Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Đa khoa TW Cần Thơ cho biết: bệnh nhân Đợi vẫn còn hôn mê, đang được chăm sóc đặc biệt, tiên lượng nặng.



Công an khống chế và dẫn giải nghi phạm Trương Văn Ai (ảnh M.T)

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút sáng 10-3, bệnh nhân Đợi được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa TW Cần Thơ trong tình trạng sức khỏe nguy kịch với 2 vết thương ở bụng, trong đó một vết thương thấu bụng gây thủng ruột non; bệnh nhân còn bị đứt gân cơ duỗi cổ tay trái…

Y bác sĩ BV sau khi tiến hành cấp cứu ban đầu đã hội chẩn và thực hiện phẫu thuật gần 4 tiếng đồng hồ để cứu chữa cho bệnh nhân.



Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 7 giờ sáng 10-3, tại khu vực làm việc Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, ông Trương Văn Ai là nhân viên Phòng Tư pháp đã dùng dao bầu đâm trọng thương Trưởng phòng Nguyễn Văn Đợi.

Đâm ông Đợi xong, ông Ai ném con dao ngay cổng trụ sở UBND huyện Trà Ôn rồi chạy xe về nhà riêng khóa trái cửa, lấy áo giáp mặc vào người và thủ sẵn một cây sắt có gắn một cây kéo ở đầu để cố thủ.

Công an huyện Trà Ôn và cơ quan chức năng đưa ông Đợi đi cấp cứu, đồng thời có mặt tại nhà ông Ai để thuyết phục ra đầu thú nhưng ông Ai vẫn không mở cửa và còn tuyên bố “vào nhà tao đâm chết”.

Công an Trà Ôn và Công an tỉnh Vĩnh Long kiên trì thuyết phục ông Ai. nhưng ông không chịu mở cửa. Đến 11 giờ 45 phút, công an phá cửa, xịt hơi cay khống chế.