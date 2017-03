Trưởng thôn cứu thiếu nữ khỏi 2 "yêu râu xanh"

Khuya 23/11, chị Thu (18 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) nghe tiếng gọi từ bờ sông bên kia đã chèo thuyền sang. Cô gặp một thanh niên mới quen và 2 cậu bạn của anh này. Được rủ đi hát karaoke nhưng Thu từ chối. Thấy vậy, một thanh niên bỏ về trước.



Hai người còn lại sau vài câu trò chuyện đã khống chế, bắt Thu đi theo. Họ đưa cô ra khu nghĩa trang định giở trò đồi bại.



Nghe tiếng la của cô gái, một trưởng thôn đã chèo thuyền sang tìm hiểu. Thấy có người, hai thanh niên vội bỏ chạy về phía khu dân cư.



Ngay trong đêm, nạn nhân đến công an trình báo sự việc. Thu cho biết trong lúc vật lộn đã cắn chảy máu tay kẻ bịt miệng mình.



Qua thông tin trên cùng những đặc điểm nhận dạng do nạn nhân cung cấp, sau 10 tiếng truy tìm, cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai xác định nghi can là Nguyễn Trọng Nhuệ (26 tuổi) và Mai Văn Hòa (23 tuổi, cùng ở huyện Quốc Oai). Tại cơ quan công an, bộ đôi khai nhận toàn bộ hành vi.



Theo lời chúng, khoảng 2 tháng trước, qua một số người bạn Nhuệ làm quen với Thu và không gặp lại nhau. Tối 23/11, sau khi uống rượu về, Nhuệ cùng 2 người bạn lên kế hoạch rủ Thu đi hát karaoke sau đó ép "quan hệ".





