Truy bắt 15 học viên "phóng hỏa" trên xe để bỏ trốn

Ngày 27/6, nguồn tin từ Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết, vào 10h00' ngày 25/6, Sở LĐ -TB&XH TP.HCM đưa 15 đối tượng thu gom đến Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, (Bình Phước).



Khi xe đến địa bàn thuộc ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, các đối tượng trên đã đốt các đồ dùng, tư trang bên trong thùng xe, buộc các cán bộ dẫn giải phải mở cửa xe để chữa cháy. Lợi dụng cơ hội, 15 đối tượng trên xe đã chạy ra ngoài tẩu thoát.



Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hớn Quản đã huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Trung tâm bảo trợ xã Tân Hiệp truy bắt các đối tượng. Đến 17 h00' cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 12 đối tượng, 03 đối tượng còn lại vẫn đang lẩn trốn. Hiện Công an huyện Hớn Quản tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng còn lại.



* Trước đó hơn 1 tháng, chiều tối 16/5, hơn 500 học viên đang cai nghiện ma túy của Trung tâm giáo dục - lao động xã hội số 2 (Hải Phòng) đã tự ý rời khỏi trung tâm.





Theo L.T (VTC)