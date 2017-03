Truy bắt 2 kẻ dùng dao đâm chết người

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Oai, ngày 7.2, anh Đỗ Văn Bằng (SN 1983, ngụ tại xóm Thượng Phúc, thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) có mời Lê Ngọc Chinh (SN 1984, ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội), Đỗ Ngọc Dự (SN 1984, ở P.Đồng Mai, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), Nguyễn Xuân Lượng (SN 1982), Đào Quang Quỳnh (SN 1983, cùng ngụ xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) và Đỗ Hoàn đến nhà mình để uống rượu.



Sau khi ăn uống xong, đang ngồi uống nước thì Đỗ Hoàn và Chinh đã có lời qua tiếng lại. Quá bực tức, nên Đỗ Hoàn đã điện thoại cho Đỗ Kiều đến “giải quyết”.



Sau khi nghe điện thoại, Đỗ Kiều lại gọi thêm Nguyễn Thanh Huy và Đỗ Chỉnh đi hai xe máy đến nhà của Bằng.

Khi những người này vừa tới nơi, lập tức Đỗ Hoàn hô lớn: “Chúng mày đâu, giết chết bọn này cho tao”. Ngay lập tức, Đỗ Kiều và đồng bọn cầm dao bầu xông vào đâm nhiều nhát vào người Dự và Chinh.



Chứng kiến sự việc trên, nhiều người dân đã đã nhanh chóng đưa Dự và Chinh đi cấp cứu. Nhưng do bị đâm quá nặng nên Dự đã chết tại Bệnh viện 103, còn Chinh chết tại Trạm y tế xã Cao Viên.



Sau một ngày điều tra, Công an huyện Thanh Oai đã làm rõ bốn kẻ gây ra cái chết của hai nạn nhân trên, đó là Đỗ Kiều, Đỗ Hoàn, Đỗ Chỉnh và Nguyễn Thanh Huy.



