Truy bắt 2 kẻ nổ súng, chém người gần chợ Quán Lau

Hiện Công an TP Vinh đang truy bắt hai nghi can còn lại là Trần Hùng Dũng (32 tuổi, trú phường Trường Thi) và Đặng Văn Đại (32 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh).



Nghi can Chu Đức Gu Lít.

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 13-9, tại khu vực gần chợ Quán Lau có hai nhóm thanh niên cầm dao, tuýp sắt lao vào đánh, chém lẫn nhau. Nhiều người dân đang đi chợ gần đó hoảng sợ và bỏ chạy. Sự việc chỉ chấm dứt khi lực lượng chức năng xuất hiện. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.



Qua điều tra cho thấy chiều 13-9, sau khi hát tại quán karaoke Quán Lau, anh Nguyễn Đình Trung (37 tuổi, trú xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển ô tô con mang BKS 37A-179.92 chở Nguyễn Đình Bình (32 tuổi, trú xã Nghi Thạch) cùng ba người bạn ra về. Khi đi từ trong hầm gửi xe của quán karaoke ra thì xe của anh Trung va quẹt với xe ô tô con mang BKS 37A-098.90 do Lít điều khiển vừa đi đến đậu ở sân quán.



Hiện trường nơi xảy ra vụ bắn, chém người.

Từ vụ việc va quẹt xe ô tô này, nhóm anh Trung mâu thuẫn với nhóm của Lít rồi xảy ra xô xát, chém nhau. Anh Trung và anh Bình bị nhóm của Lít dùng dao mẹo chém, dùng súng bắn, dùng đá ném.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Vinh đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và VKSND tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, soát xét hệ thống camera an ninh, điều tra vụ án.