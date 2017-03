Truy bắt 3 thủ phạm vụ cướp, hiếp trước giờ giao thừa

21 giờ đêm 30 Tết, 3 đối tượng trú tại thôn 1B, xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đắc Nông đi xe honda đến quán bà P.T.V. (50 tuổi) mua bánh mì. Thấy vắng người, bọn chúng đã cướp tài sản của bà V. với số tiền hơn 9 triệu đồng, 1 con gà, 1 con chó, rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp bà V., sau đó bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đăk G’Long phối hợp với Đồn Công an Quảng Sơn tiến hành truy bắt được 3 đối tượng gồm: Hoàng Đình Ngọc (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Thiệu Vân-Thanh Hóa). Đèo Văn Linh (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu). Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long).

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)