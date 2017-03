Truy bắt băng cướp đêm táo tợn

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Chảy (18 tuổi, quê An Giang) và Lê Văn Đắng (27 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục truy bắt 2 nghi phạm cùng tham gia vụ cướp này đang bỏ trốn là các tên Lâm và Lợi (chưa rõ lai lịch).

Hai đối tượng tham gia vụ cướp bị bắt tại cơ quan công an

Trước đó, vào đêm 23/9, anh Trần Văn Chung cùng bạn gái đang ngồi tâm sự gần cổng khu công nghiệp Vsip (thị xã Thuận An) thì bị nhóm đối tượng trên ập đến đánh túi bụi hòng cướp chiếc xe máy. Anh Chung chống trả đồng thời kêu cứu và được sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ khu công nghiệp nên tên Chảy và Đắng bị khống chế giao công an. Hai đối tượng còn lại lợi dụng sự sơ hở đã bỏ chạy thoát thân,

Tại cơ quan điều tra, tên Đắng khai nhận, khoảng 21h tối 23/9, đối tượng này cùng Ngô Văn Chảy đi uống cà phê. Sau đó, hai tên này gặp Lâm và Lợi. Cả 4 cùng bàn bạc đi cướp tài sản. Sau khi đã thống nhất “kịch bản”, nhóm này lên 2 xe máy đảo qua nhiều tuyến đường để “tìm mồi”. Khi đến gần cổng khu công nghiệp Vsip thì phát hiện anh Chung và bạn gái gồi tâm sự tại khu vực vắng người nên ập đến đánh tới tấp nhằm mục đích cướp chiếc xe máy nhưng bất thành.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

