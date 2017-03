Truy bắt băng nhóm chuyên đập kính ô tô ở Bình Dương

Chiều 11-9, Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết cơ quan điều tra đang ráo riết truy bắt các nghi can đập kính ô tô để trộm tài sản trong xe.

Trước đó, sáng 23-8, anh NDT (ngụ TP Thủ Dầu Một) chạy ô tô đưa con đến Trường Mầm non Bambi ở phường Phú Hòa. Đến nơi, anh dừng xe ở lề đường rồi đưa con vào lớp. Khi trở ra anh thấy cửa kính ô tô bên ghế phụ bị đập nát, túi xách có hai điện thoại của vợ cùng nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình bị kẻ gian lấy mất. Cùng thời điểm và cũng ngay cổng trường này, chị NTT (ngụ TP Thủ Dầu Một) cũng tá hỏa khi cửa kính ô tô của chị bị vỡ nát, túi xách chứa tiền và nhiều giấy tờ biến mất.





Ô tô bị đập kính lấy tài sản ngay trước cổng trường mẫu giáo trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Ảnh do công an cung cấp

Công an TP Thủ Dầu Một đến hiện trường kiểm tra, phát hiện bên trong xe anh T. có một bugi xe máy mà kẻ trộm gắn vào ống tuýp để đập kính ô tô.

Theo thống kê, chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hàng chục trường hợp kẻ trộm đập kính ô tô lấy tài sản trong xe. Riêng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một xảy ra đến sáu vụ.

Theo một cán bộ điều tra, hiện lực lượng công an đang khoanh vùng, sàng lọc các nghi can. “Các vụ trộm có dấu hiệu do một băng nhóm gây ra và đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, có tổ chức, hết sức liều lĩnh, thực hiện ngay ở chỗ đông người. Trước khi đập kính, nhóm này đã quan sát bên trong xe, theo dõi kỹ trước khi đập kính” - cán bộ này nói.

“Để tránh những vụ việc đáng tiếc, các chủ xe cần tránh để các loại tài sản có giá trị như ví tiền, máy tính, điện thoại trong ô tô, ngay cả khi rời xe trong thời gian ngắn” - một cán bộ điều tra Công an TP Thủ Dầu Một khuyến cáo.