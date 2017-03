Truy bắt băng nhóm dùng súng cướp tiền ở cây xăng

Bất ngờ, một đối tượng nổ súng thị uy, cướp đi 1,5 triệu đồng rồi cùng đồng bọn rồ ga tẩu thoát.



Cách đây 2 tháng, lúc 15h10 ngày 30/6, tại cây xăng Thái An thuộc ấp 6 (xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do chị Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi, ngụ xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) làm chủ, xuất hiện hai thanh niên đeo khẩu trang điều khiển xe máy vào đổ xăng.



Khi đó, các đối tượng mua 20.000đ tiền xăng nhưng lại đưa 500.000đ để nhân viên cây xăng thối tiền. Lợi dụng lúc nhân viên này sơ hở, bọn chúng giật tiền nhưng bị nạn nhân giằng co quyết liệt. Bất ngờ, một đối tượng nổ súng thị uy, cướp đi 1,5 triệu đồng rồi cùng đồng bọn rồ ga tẩu thoát.



Tiếp đó, lúc17h30 ngày 28/7, trên đường đi chợ về đến đoạn đường khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, chị Nguyễn Thị Kim B. (28 tuổi) bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy màu đỏ hiệu Wave giả đánh ghen để giật dây chuyền vàng. Dù té xuống đường nhưng chị B. vẫn giằng co với bọn cướp nhưng không được.



Khi đó, một bảo bệ khu công nghiệp gần đó đuổi theo các đối tượng thì bị chúng nổ súng chống trả quyết liệt nhưng người này may mắn thoát nạn.









Những tên cướp hung hãn đã sa lưới.



Theo Đức Mừng (CAND)



Đến 19h cùng ngày, cùng thủ đoạn tương tự, các đối tượng tiếp tục cướp tại cây xăng (khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước) cách địa điểm xảy ra vụ cướp trước đó khoảng 4km. Thời điểm đó, chủ cây xăng là bà Huỳnh Thị Lan bị các đối tượng dùng súng uy hiếp cướp đi 40 triệu đồng.Ngay sau đó, Công an huyện Bến Cát đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án đấu tranh. Qua tiến hành biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện băng nhóm do Phong cầm đầu có nhiều biểu hiện bất minh nên tổ chức đeo bám.Lực lượng trinh sát đeo bám các đối tượng đến trước tiệm bida trước nhà Phong. Thế nhưng, Phong cùng đồng bọn đã nhanh chân bỏ chạy. Riêng Đặng Văn Thân (25 tuổi, quê Bình Thuận) đang chạy chiếc xe màu đỏ có đặc điểm tương đồng với chiếc xe đã gây án đã bị các trinh sát chặn lại và mời về làm việc nhưng Thân quanh co chối tội.Tuy nhiên bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập, Ban chuyên án xác định Phong là tên chủ mưu trong vụ án này, vì thế trưa 8/8, Ban chuyên án quyết định bắt giữ Phong để mở “nút thắt” của vụ án. Một tổ khác tiếp tục đeo bám các đồng bọn của Phong. Ngay trong đêm, cơ quan Công an đã thu được khẩu súng gây án tại một khúc sông gần nhà Phong.Từ lời khai của Phong, cơ quan Công an đã đủ căn cứ để bắt giữ Thân và Phan Văn Khanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp), thế nhưng chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương.Cùng thời điểm trên, ba tổ trinh sát khẩn trương lặn lội nhiều dặm dường đến TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau để truy lùng đối tượng. Đến ngày 11/8, cơ quan Công an đã bắt giữ được Thân và Khanh tại Cà Mau về hành vi trên