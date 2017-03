Truy bắt băng trộm xe máy ở Bạc Liêu

Ngày 22-6, anh Trần Hoàng Anh (SN 1982, ngụ ấp 10, xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai) đến Công an huyện trình báo mất trộm xe gắn máy biển số 94R1-2604. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Anh đậu xe trước cửa nhà cùng một số người bạn tổ chức nhậu. Hơn 30 phút sau, anh bước ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Sau hơn một ngày quần thảo địa bàn, trinh sát nắm được nguồn tin quan trọng, một đối tượng dùng chiếc xuồng chở xe máy sang xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình để tiêu thụ. Hai nghi can thực hiện vụ trộm xe nhà anh Anh nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Thích và Nguyễn Văn An.

Các đối tượng trong băng cướp

Sáng 28-6, Ban chuyên án bắt Thích và An. Khai thác nhanh hai đối tượng trên, bọn chúng nhận tội. Để trộm chiếc xe trên, ngoài hai đối tượng Thích, An còn có sự tham gia của Nguyễn Văn Khoa, một đối tượng tiền án, tiền sự. Đường dây này hoạt động dưới sự điều khiển của Trần Văn Quân.

Sau năm ngày theo dấu Khoa, trinh sát bắt y đang trốn tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An. Mũi thứ hai đến huyện Bến Cát, Bình Dương truy tìm Trần Văn Quân. Khi y đang đón vợ tan ca thì bị trinh sát bắt giữ và di lý về Bạc Liêu. Nhận tin đồng bọn bị bắt giữ, Nhơn và Thừa điều khiển xe gắn máy lên TPHCM bỏ trốn. Khi đến địa bàn huyện Châu Thành, chúng bị trinh sát đón lõng bắt gọn.

Quân được xác định là đối tượng cầm đầu băng trộm này. Năm 2009, Quân mãn hạn tù về hành vi trộm cắp tài sản liền lập băng trộm. Y và Khoa phân công các đối tượng trên đi dọc những nơi đông dân cư tìm cách trộm xe máy. Chúng chọn điểm nhà của Thích, Quân để tập hợp, bàn bạc kế hoạch trộm. Trước khi “ăn hàng”, Quân phân công từng đối tượng cụ thể. Ngoài ra, chúng còn rủ Cẩm Tiên giả đôi tình nhân vào phòng trọ thuê phòng để chỉ điểm cho đồng bọn lấy trộm. Số xe trộm được, chúng bán cho Nguyễn Việt Thanh.

Sau khi tám đối tượng trên xộ khám, tình hình mất trộm xe máy trên địa bàn huyện Giá Rai đã giảm.



Theo THIỆN THẢO (CATP)