Truy bắt buôn lậu trên biển

BỎ CHẠY ĐÒ, ĐI BUÔN LẬU

Trinh sát Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện đường dây buôn thuốc lá lậu với số lượng lớn đang hoạt động tinh vi. Đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hồng (tự Ba Tài, SN 1955, ngụ ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang). Hồng làm nghề vận chuyển tàu đò chở khách. Đầu năm 2011, do tàu thường xuyên ế khách, Hồng chuyển sang vận chuyển hàng hóa từ An Minh đến Thạch Động (thuộc xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên).

Trong một lần ngồi uống cà phê ở Thạch Động, Hồng kêu gói thuốc Hero. Khi tính tiền, Hồng nhẩm tính, thuốc Hero rẻ hơn ở An Minh nên quyết định bỏ nghề vận chuyển hàng hóa sang buôn lậu. Những lần tìm đến thị xã giáp biên giới, Hồng có số điện thoại của đầu nậu thuốc lá lậu tận Campuchia. Sau khi thỏa thuận giá, Hồng chạy đò máy sang Campuchia nhận hàng rồi chở về địa bàn huyện An Biên, huyện An Minh tiêu thụ.



Nhiều người trong gia đình Hồng như vợ sau là Thạch Thị Chánh Tha (SN 1982), con trai Nguyễn Phước Hải (SN 1982) cùng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1982, nhân công) tham gia vận chuyển và tiêu thụ thuốc lá lậu. Hồng quy định vận chuyển thuốc lá lậu bằng đường biển để tránh sự chú ý của lực lượng kiểm tra. Nhiều lần phục kích, trinh sát không thu được kết quả. Lợi dụng đường biển ở Kiên Giang dài, Hồng thường xuyên thay đổi đường đi. Rạng sáng 15-12-2011, trinh sát bắt giữ Hải, Hồng điều khiển đò máy chở hơn 31.000 gói thuốc lá lậu các loại. Hồng thừa nhận đã bốn lần vận chuyển thuốc lá lậu trót lọt, kiếm lợi hơn 500 triệu đồng.

Hồng bị lực lượng trinh sát bắt giữ

Hồng bị di lý về trại giam (ảnh nhỏ), kiểm tra thuốc lá lậu Hồng và con trai vận chuyển

NGÀY CÀNG TÁO TỢN

Quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên đoạn ngang qua địa bàn tỉnh Kiên Giang dài hơn 90km từ lâu đã trở thành tuyến buôn lậu thuốc lá. Những chuyến xe chạy thục mạng gây kinh hoàng cho người dân sinh sống ven đường. Đối tượng sử dụng những chiếc xe máy rẻ tiền chạy tốc độ 80km/giờ trở lên để vận chuyển thuốc lá lậu.

Thuốc lá lậu bị tiêu hủy

Từ vùng biên giới Hà Tiên giáp với Campuchia, thuốc lá lậu sau khi được nai nịt chắc chắn trên xe, các “cửu vạn” tập hợp thành nhóm có khi hàng chục xe, chạy điên cuồng trên Quốc lộ 80, đưa hàng về Hòn Đất, Rạch Giá... Nếu biết chạy không thoát, đối tượng sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”. Nhờ có sự phối hợp ăn ý của cơ quan chức năng mà nhiều đầu nậu đã bị sa lưới.

Mới đây, Công an thị xã Hà Tiên bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá lậu lớn gồm: Mai Thanh Tuấn (SN 1982), Lê Văn Gal (SN 1968, cùng ngụ ấp kinh 4, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất), Đỗ Thị Nga (SN 1973, ngụ khu phố Tô Châu, thị xã Hà Tiên) và Tăng Thị Bạt (SN 1969, ngụ ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên). Nga là đầu nậu cung cấp thuốc lá lậu, Bạt tìm nơi tiêu thụ. Khám xét nhà Tuấn và Gal, Công an thị xã Hà Tiên thu giữ 18 ngàn gói thuốc Hero. Dưới trướng bọn chúng, hàng chục đối tượng sẵn sàng chạy xe bạt mạng để cung cấp hàng cho nơi tiêu thụ. Đường dây tiêu thụ thuốc lá lậu được triệt phá, những chiếc xe phóng bạt mạng trên đường đã giảm.



Theo THIỆN THẢO (CATP)